

تسريب ضخم يكشف لنا عن كل شيء حول الهاتف Huawei Mate 40 Pro، ويؤكد لنا تصميمه تسريب ضخم يكشف لنا عن كل شيء حول الهاتف Huawei Mate 40 Pro، ويؤكد لنا تصميمه

بعد إنتظار طويل، أصبحت لحظة الإعلان الرسمي عن الهاتف Huawei Mate 40 Pro جاهزة، فمن المقرر أن تحدث يوم الخميس المقبل الموافق لـ 22 أكتوبر. كانت الشائعات والتسريبات محدودة وبعضها قد يكون غير دقيق. تم تجميع هذه الحزمة الجديدة من المعلومات من المسرب البارز Roland Quandt الذي يحظى بمصداقية عالية، ويجب أن تكون الأكثر دقة حتى الآن لأنها تأتي بعد أيام من الإعلان الرسمي.



سيحتوي الهاتف Huawei Mate 40 Pro على شاشة منحنية الطرفين. ويهدف هذا التصميم إلى جعل الحواف الجانبية تختفي عندما تنظر إلى الشاشة مباشرة. سيكون الهاتف Huawei Mate 40 Pro الجديد أكثر إنحناءً من Huawei P40 Pro، ولكن دون التضحية بالأزرار الجانبية مثل Huawei Mate 20 Pro.



وفيما يخص الشاشة، فسوف يضم الهاتف Huawei Mate 40 Pro شاشة كبيرة بحجم 6.76 إنش وبدقة تبلغ 2772×1344 بكسل مما يجعلها توفر كثافة بكسلات تبلغ 456 بكسل في كل إنش. لا توجد أي معلومات عن معدل تحديث الشاشة، ولكن يبدو أن هذه الشاشة ستمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz على أقل تقدير.

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يرسم هذا التسريب الجديد صورة مختلفة عما رأيناه في الصور المسربة الأولية. لا توجد كاميرا مُقربة تستند على مبدأ المنظار في هذا الهاتف، وبدلاً من ذلك يستخدم كاميرا مُقربة كلاسيكية بدقة 12 ميغابكسل توفر تقريبًا بصريًا قدره ×5.التغيير الآخر المثير للإهتمام هو أن التركيز التلقائي بالليزر سيتم إقرانه بمستشعر بصري لإستشعار معلومات العمق. سيتم إستخدام هذا لتحسين التركيز التلقائي، على الرغم من أنه لم يتم يتضح بعد كيف. سيكون هناك مستشعر لإستشعار معلومات العمق في الأمام أيضًا سيتشارك الثقب مع الكاميرا الأمامية الأساسية التي تبلغ دقتها 13 ميغابكسل. وإلى جانب طمس الخلفية في الصور، فسوف يتم إستخدام هذا المستشعر للتعرف على إيماءات اليد أيضًا.ستحتوي الكاميرا الأساسية في الخلف على مستشعر بدقة 50 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 1.9 وتقنية تثبيت الصورة OIS. هذه الكاميرا ستكون قادرة على تسجيل الفيديوهات بدقة 8K وستأتي مرفقة مع فلاش LED مزدوج اللون ومستشعر لون الإضاءة المحيطة لتقديم ألوان أفضل. ستكون الكاميرا الثالثة عبارة عن كاميرا واسعة الزاوية بدقة 20 ميغابكسل وستضم عدسة بفتحة 1.8.بغض النظر عن الكاميرات، سيتم تزويد الهاتف Huawei Mate 40 Pro كذلك بالمعالج HiSilicon Kirin 9000، والذي سيكون أول معالج مصنوع بتكنولوجيا 5 نانومتر يضم مودم 5G مدمج في العالم مع العلم بأن هذا المعالج سيضم نواة قوية واحدة من فئة Cortex-A77 بتردد 3.13GHz وثلاثة أنوية قوية أخرى من فئة Cortex-A77 نفسها ولكن بتردد 2.54GHz، فضلاً عن أربعة أنوية Cortex-A55 أخرى بتردد 2.04GHz. وبالنسبة لمهام الرسوميات، فسوف يتم التعامل معها من قبل معالج الرسوميات Mali-G78.في أوروبا، يُقال أن شركة Huawei تخطط لإطلاق نسخة من الهاتف Huawei Mate 40 Pro تضم 8GB من الذاكرة العشوائية و256GB من الذاكرة الداخلية UFS 3.1، ولكن النسخة التي سيتم عرضها للبيع في الصين ستضم ما يصل إلى 12GB من الذاكرة العشوائية.الهاتف Huawei Mate 40 Pro سيضم كذلك بطارية بسعة 4400mAh تدعم الشحن السريع بقوة 65W، وستدعم كذلك الشحن اللاسلكي والشحن اللاسلكي العكسي. وبغض النظر عن ذلك، فهذا الهاتف سيأتي كذلك مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة EMUI 11.وإلى جانب الهاتف Huawei Mate 40 Pro، فالشائعات تقول أن شركة Huawei ستقوم كذلك في اليوم 22 أكتوبر بإزاحة الستار رسميًا عن كل من Huawei Mate 40 و Huawei Mate 10 Pro RS Porsche Design، فضلا عن +Huawei Mate 40 Pro و Huawei Mate 30 Pro E.جدير بالذكر أننا حصلنا في الفترة الماضية على صور مسربة للهاتف +Huawei Mate 40 Pro والعلبة الخاصة به مما لمح لنا إلى أن الوحدة المُجمعة للكاميرات في الخلف ستمتاز بتصميم ثماني الأضلاع بدلاً من التصميم الدائري المستخدم في الهاتف Huawei Mate 40 Pro. عمومًا، سنتأكد من كل شيء يوم الخميس المقبل، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.