شاومي تعرض شاحنا لاسلكيا سريعا يشحن البطارية في 19 دقيقة فقط!

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صورة الخبر: شاومي تعرض شاحنا لاسلكيا سريعا يشحن البطارية في 19 دقيقة فقط!
شاومي تعرض شاحنا لاسلكيا سريعا يشحن البطارية في 19 دقيقة فقط!

عرضت شركة شاومي Xiaomi شاحنا لاسلكيا سريعا بقدرة 80 واط، وهو أسرع بنحو 5 مرات من شاحن أبل اللاسلكي الجديد الصادر مع هواتف أيفون 12 الجديدة (iPhone 12)، وقدرته 15 واط فقط!

ويستطيع شاحن شاومي اللاسلكي الجديد شحن بطارية سعتها 4,000 مللي أمبير ساعة، كما بطارية هاتف “مي 10 برو” Mi 10 Pro، بالكامل من الصفر في 19 دقيقة فقط، ما يتفوق على أي نظام شحن لاسلكي آخر، كما يتفوق على الكثير من أنظمة الشحن اللاسلكية الحالية.

وتقدم شاومي حاليا أسرع نظام لشحن الهواتف الذكية حتى الآن، والذي يأتي مع هاتفها “مي 10 ألترا” Mi 10 Ultra، وهو شاحن لاسلكي بقدرة 50 واط، والذي يمكنه شحن بطارية الهاتف، وسعتها 4,000 مللي أمبير ساعة، بالكامل من الصفر في 40 دقيقة.

ولم تحدد شاومي موعد طرح شاحنها اللاسلكي الجديد بقدرة 80 واط في الأسواق، وإن أكدت الشركة على أن الشحن اللاسلكي سيحل محل الشحن السلكي قريبا جدا.

يذكر أن شاومي عرضت تقنية للشحن اللاسلكي بقدرة 40 واط في مارس الماضي، كما أطلقت شاحنا لاسلكيا بقدرة 30 واط في مايو الماضي، كما أصدرت هاتف “مي 10 ألترا” Mi 10 Ultra بدعم للشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط في أغسطس الماضي، والذي دعم كذلك الشحن السلكي بقدرة 120 واط.

كما أطلقت شاومي شاحنا لاسلكيا بقدرة 55 واط في أغسطس الماضي، وأصدرت بنكا للطاقة “باور بانك” للشحن اللاسلكي بقدرة 30 واط.

المصدر: مشبك

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