هواتفتعرف على هاتف HTC الجديد HTC Desire 20 Plus.. كاميرا رباعية وبطارية عالية السعة

أعلنت شركة “إتش تي سي” HTC التايوانية رسميا عن هاتفها الذكي الجديد HTC Desire 20 Plus، والذي ينتمي إلى فئة الهواتف المتوسطة، ويتميز بتصميم خلفي مزخرف، وحساسا بصمة في خلف الهاتف.



ويعمل الهاتف الجديد HTC Desire 20 Plus بمعالج من نوع كوالكوم سنابدراجون 720جي (Snapdragon 720G)، وشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6,5 بوصة، بدقة 720×1600 بيكسل، ونسبة أبعاد 20:9.



ويصدر هاتف HTC Desire 20 Plus بذاكرة عشوائية (رام) بحجم 6 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية من نوع microSD.

ويقدم هاتف HTC Desire 20 Plus كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/2.0، في ثقب على شكل قطرة ماء بالشاشة، والتي تدعم ميزة HDR وتصوير الفيديو عالي الدقة.أما الكاميرا الخلفية في هاتف HTC Desire 20 Plus فهي رباعية العدسات، بدقة عدسة رئيسية 48 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/1.8، مع عدسة عريضة للغاية 115 درجة بدقة 5 ميجابيكسل، وعدسة للعمق بدقة 5 ميجابيكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل بطول بؤري 40 سم، مع فلاش ليد LED مزدوج، ودعم HDR، واكتشاف المشهد بتقنية الذكاء الاصطناعي، والتصوير الفوتوغرافي بفاصل زمني، وتصوير الفيديو بدقة 4K.وبطارية هاتف HTC Desire 20 Plus بسعة 5,000 مللي أمبير ساعة، بتقنية الشحن السريع Quick Charge 4.0، ويعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 10، كما يوجد منفذ تقليدي لسماعات الرأس 3,5 مم.ويتوفر الهاتف باللونين البرتقالي والأسود، وسيتم طرحه في تايوان أولا بدءا من 22 أكتوبر الجاري، بسعر 295 دولارا تقريبا (4,650 جنيها مصريا تقريبا)، ولا توجد معلومات عن طرح الهاتف عالميا في الوقت الحالي.يذكر أن HTC قد كشفت عن هاتفها الذكي HTC Desire 20 Pro في شهر يونيو الماضي، وهو أول هاتف لها يدعم الجيل الخامس 5G، والذي حمل اسم HTC U20 5G في تايوان، كما صدر الهاتف رسميا في أوروبا في شهر أغسطس الماضي.