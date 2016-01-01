انستجرام ستحصل على بوتات خدمة العملاء

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انستجرام ستحصل على بوتات خدمة العملاء

انستجرام سيصبح أداة فعالة أكثر في تواصل الشركات مع عملاءها، حيث أعلنت فيس بوك أنها ستضيف دعم انستجرام في الواجهة البرمجية لماسنجر، ما يعني أن الشركات يمكنها التعامل مع الرسائل الواردة عبر تطبيقات الطرف الثالث مثل البوتات.

بهذا سيمكنك ولأول مرة إضافة بوت لحسابك بالتالي يتعامل مع رسائل واستفسارات العملاء ويتم الرد عليها بطريقة آلية بالكامل.

منذ أربعة أعوام يوفر ماسنجر إمكانية الرد الآلي عبر البوتات وتفعيل قوائم ضمن محادثاته. لكن بما أن انستجرام وماسنجر أصبحا متكاملين أكثر، فإن هذا الدعم سيصل إليه أيضاً.

بهذه الطريقة فإن الشركات يمكنها توفير إجابات عن أكثر الأسئلة شيوعاً من المستخدمين ليتم تقديمها عبر البوتات كإجابات جاهزة، بالتالي تخفف العبء على موظفي خدمة العملاء للتعامل مع المشاكل الأكثر تعقيداً.

ويمكن تلقي الرسائل والتعامل معها بواسطة البوتات من خلال القصص أيضاً فضلاً عن خاصية المتجر. كما سيمكن الاطلاع على سجل طلبات الزبائن السابق بالإضافة إلى الرسائل.

الجدير بالذكر أن هذا الدعم الجديد متاح لعدد محدود من الشركات والمتاجر الكبرى مثل العلامات التجارية الراقية في عدة مجالات كالملابس وأدوات التجميل.

المصدر: عالم التقنيه

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