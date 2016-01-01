انستجرام سيصبح أداة فعالة أكثر في تواصل الشركات مع عملاءها، حيث أعلنت فيس بوك أنها ستضيف دعم انستجرام في الواجهة البرمجية لماسنجر، ما يعني أن الشركات يمكنها التعامل مع الرسائل الواردة عبر تطبيقات الطرف الثالث مثل البوتات.
بهذا سيمكنك ولأول مرة إضافة بوت لحسابك بالتالي يتعامل مع رسائل واستفسارات العملاء ويتم الرد عليها بطريقة آلية بالكامل.
منذ أربعة أعوام يوفر ماسنجر إمكانية الرد الآلي عبر البوتات وتفعيل قوائم ضمن محادثاته. لكن بما أن انستجرام وماسنجر أصبحا متكاملين أكثر، فإن هذا الدعم سيصل إليه أيضاً.
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التعليقات على انستجرام ستحصل على بوتات خدمة العملاء
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