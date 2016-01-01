سامسونج تخطط لإطلاق سلسلة S30 في يناير بثلاث نسخ بحسب التسريبات

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الجوال والموبايل › سامسونج تخطط لإطلاق سلسلة S30 في يناير بثلاث نسخ بحسب التسريبات

صورة الخبر: سامسونج تخطط لإطلاق سلسلة S30 في يناير بثلاث نسخ بحسب التسريبات
سامسونج تخطط لإطلاق سلسلة S30 في يناير بثلاث نسخ بحسب التسريبات

كشفت أخر التسريبات حول هواتف سامسونج عن تصميم سلسلة جالكسي S30 أو S21 والتي من غير الواضح أي اسم منهما سيكون الرسمي للسلسلة، لكن هذه التسريبات أشارت إلى قدوم 3 هواتف قادمة ضمن السلسلة وسيتم إطلاقها في يناير من العام المقبل على غير العادة.

تقوم سامسونج بالعادة بالإعلان عن هواتف سلسلة جالكسي S في فبراير من كل عام، لكن هذه المرة ستكون مبكرة أكثر.

ووفقًا لتسريبات تصميم سلسلة جالكسي S30 أو S21 المتوقعة، فسيأتي الهاتف مع شاشة كاملة بثقب في وسط أعلى الشاشة وحواف منحنية قليلًا، فيما سيأتي مع نظام كاميرا ثلاثي للنسخة العادية تتواجد عدساتها ضمن إطار زجاجي متصل مع زاوية الهاتف، وهو الحال مع النسخة الأكبر بلس، فيما ستأتي نسخة ألترا مع نظام كاميرا رباعي بإطار زجاجي بنفس الآلية للنسخة العادية.

ومن المنتظر قدوم النسخة الأساسية لهواتف جالكسي S30 بشاشة 6.2 بوصة، فيما ستأتي نسخة ألترا بشاشة 6.7-6.9 بوصة حسب التسريبات.

تشير التسريبات كذلك لقدوم نسخة ألترا مع قلم ذكي على غرار سلسلة نوت، ما يوحي باستراتيجية مختلفة لسامسونج العام القادم.

سامسونج تخطط لإطلاق سلسلة S30 في يناير بثلاث نسخ بحسب التسريبات

كانت بعض التقارير السابقة تتحدث عن تغيرات في استراتيجية سامسونج المقبلة، ما يجعلنا نتوقع دمج سلسلة S مع سلسلة نوت مع عدة خيارات وإطلاقها في بداية العام، وتحويل موعد إطلاق سلسلة نوت في النصف الثاني من العام ليكون الحدث الخاص بالكشف عن أحدث الأجهزة القابلة للطي.
الجدير ذكره أنه بحال أطلقت سامسونج هواتفها في يناير، فسيمثل ذلك أقصر مدة بين إطلاق هواتف آيفون وإطلاق سلسلة S.

وربما تسعى الشركة الكورية لتشديد المنافسة مع آبل التي أطلقت 4 هواتف آيفون 12 بخيارات مختلفة لأول مرة في التاريخ.

المصدر: عالم التقنيه

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على سامسونج تخطط لإطلاق سلسلة S30 في يناير بثلاث نسخ بحسب التسريبات

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
45666

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الموبايل
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager