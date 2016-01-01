كشفت أخر التسريبات حول هواتف سامسونج عن تصميم سلسلة جالكسي S30 أو S21 والتي من غير الواضح أي اسم منهما سيكون الرسمي للسلسلة، لكن هذه التسريبات أشارت إلى قدوم 3 هواتف قادمة ضمن السلسلة وسيتم إطلاقها في يناير من العام المقبل على غير العادة.
تقوم سامسونج بالعادة بالإعلان عن هواتف سلسلة جالكسي S في فبراير من كل عام، لكن هذه المرة ستكون مبكرة أكثر.
ووفقًا لتسريبات تصميم سلسلة جالكسي S30 أو S21 المتوقعة، فسيأتي الهاتف مع شاشة كاملة بثقب في وسط أعلى الشاشة وحواف منحنية قليلًا، فيما سيأتي مع نظام كاميرا ثلاثي للنسخة العادية تتواجد عدساتها ضمن إطار زجاجي متصل مع زاوية الهاتف، وهو الحال مع النسخة الأكبر بلس، فيما ستأتي نسخة ألترا مع نظام كاميرا رباعي بإطار زجاجي بنفس الآلية للنسخة العادية.
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التعليقات على سامسونج تخطط لإطلاق سلسلة S30 في يناير بثلاث نسخ بحسب التسريبات
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