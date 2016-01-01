

سامسونج تخطط لإطلاق سلسلة S30 في يناير بثلاث نسخ بحسب التسريبات سامسونج تخطط لإطلاق سلسلة S30 في يناير بثلاث نسخ بحسب التسريبات

كشفت أخر التسريبات حول هواتف سامسونج عن تصميم سلسلة جالكسي S30 أو S21 والتي من غير الواضح أي اسم منهما سيكون الرسمي للسلسلة، لكن هذه التسريبات أشارت إلى قدوم 3 هواتف قادمة ضمن السلسلة وسيتم إطلاقها في يناير من العام المقبل على غير العادة.



تقوم سامسونج بالعادة بالإعلان عن هواتف سلسلة جالكسي S في فبراير من كل عام، لكن هذه المرة ستكون مبكرة أكثر.



ووفقًا لتسريبات تصميم سلسلة جالكسي S30 أو S21 المتوقعة، فسيأتي الهاتف مع شاشة كاملة بثقب في وسط أعلى الشاشة وحواف منحنية قليلًا، فيما سيأتي مع نظام كاميرا ثلاثي للنسخة العادية تتواجد عدساتها ضمن إطار زجاجي متصل مع زاوية الهاتف، وهو الحال مع النسخة الأكبر بلس، فيما ستأتي نسخة ألترا مع نظام كاميرا رباعي بإطار زجاجي بنفس الآلية للنسخة العادية.

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ومن المنتظر قدوم النسخة الأساسية لهواتف جالكسي S30 بشاشة 6.2 بوصة، فيما ستأتي نسخة ألترا بشاشة 6.7-6.9 بوصة حسب التسريبات.تشير التسريبات كذلك لقدوم نسخة ألترا مع قلم ذكي على غرار سلسلة نوت، ما يوحي باستراتيجية مختلفة لسامسونج العام القادم.سامسونج تخطط لإطلاق سلسلة S30 في يناير بثلاث نسخ بحسب التسريباتكانت بعض التقارير السابقة تتحدث عن تغيرات في استراتيجية سامسونج المقبلة، ما يجعلنا نتوقع دمج سلسلة S مع سلسلة نوت مع عدة خيارات وإطلاقها في بداية العام، وتحويل موعد إطلاق سلسلة نوت في النصف الثاني من العام ليكون الحدث الخاص بالكشف عن أحدث الأجهزة القابلة للطي.الجدير ذكره أنه بحال أطلقت سامسونج هواتفها في يناير، فسيمثل ذلك أقصر مدة بين إطلاق هواتف آيفون وإطلاق سلسلة S.وربما تسعى الشركة الكورية لتشديد المنافسة مع آبل التي أطلقت 4 هواتف آيفون 12 بخيارات مختلفة لأول مرة في التاريخ.