

ميزة كاميرا جوجل تحصل على مجموعة من الحيل الجديدة.. كيفية عملها ميزة كاميرا جوجل تحصل على مجموعة من الحيل الجديدة.. كيفية عملها

كشفت جوجل Google عن العديد من التحديثات الجديدة لأداة Lens الخاصة بها والتي تم تصميمها لتسهيل التسوق عن بُعد وللطلاب للتعلم في المنزل.







تعد Google Lens ميزة التعرف على الصور الخاصة بالشركة والتي تعمل مع كاميرا هاتفك للتعرف على الأشياء.

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يتصل بمساعد Google وقاعدة بيانات بحث Google، وغالبًا ما يعرض صورًا للواقع المعزز.لاستخدام هذه الميزات، يمكنك فتح تطبيق Google أو Chrome على جهاز أندرويد أو آيفون وتحديد رمز Lens في شريط البحث.إليك ما يمكنك فعله بالحيل الجديدة بمجرد توفرها على هاتفكإذا اكتشفت سترة على Pinterest تعجبك بشكل خاص ولكن لا يبدو أنك تعرف مكان شرائها، فيمكن لـ Google الآن المساعدة.عندما تنقر مع الاستمرار على صورة أثناء وجودك في تطبيقات بحثGoogle أو Chrome على هاتف Android، ستساعدك Lens في العثور على العنصر أو عنصر مشابه.سيقترح أيضًا طرقًا لتصميمها - مثل إقرانها مع الجينز أو الملابس الأخرى.قالت Google إن هذه الميزة ستتوفر قريبًا لمستخدمي iPhone، بالإضافة إلى مالكي هواتف Android.تسوق لشراء السيارات كما لو كنت لدى الوكيلسواء كنت مشغولاً للغاية بحيث يتعذر عليك الوصول إلى الوكيل، أو تشعر براحة أكبر في التسوق من المنزل، فستتمكن قريبًا من إحضار عملية شراء السيارة إلى هاتفك، أو على الأقل الحصول على قفزة في البحث.عندما تبحث عن سيارة في تطبيق Google، ستظهر لك نموذج AR للسيارة، كيف تبدو بألوان مختلفة وتفاصيل حول تقنية المقصورة، مثل مصفوفة لوحة القيادة.يمكنك أيضًا استخدام الواقع المعزز لعدسة Google "لرؤية" السيارة في ممر سيارتك.دع Google تساعد أطفالك في واجباتهم المدرسية في الرياضياتسواء كان أطفالك في الفصول الدراسية أو يتعلمون عبر الإنترنت، لا يزال الواجب المنزلي جزءًا من الحياة اليومية.أضافت Google أيقونة الواجب المنزلي إلى أداة Lens الخاصة بها والتي تتيح لك استخدام كاميرا هاتف iPhone أو Android لالتقاط صورة لأي شيء يحتاج الطالب إلى المساعدة فيه.على سبيل المثال، إذا احتاج طفلك إلى مساعدة في معادلة رياضية، فستعرض Google Lens إرشادات خطوة بخطوة حول كيفية إكمال المشكلة.يمكن أن تساعد Lens أيضًا الأطفال في القراءة إذا كانوا يواجهون صعوبة في نطق كلمة ما.