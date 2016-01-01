

بعد التهديد بالحظر.. تحالف WeChat يقاضي إدارة ترامب بعد التهديد بالحظر.. تحالف WeChat يقاضي إدارة ترامب

TikTok ليس الشخص الوحيد الذي يقاضي إدارة ترامب بشأن أمر تنفيذي قد يحظر تطبيقًا في الولايات المتحدة.







ذكرت صحيفة Financial Times أن تحالف مستخدمي WeChat قد رفع دعوى قضائية ضد الإدارة بسبب حظر WeChat المحتمل.

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زعمت مجموعة المستخدمين أن الأمر ينتهك حقوق حرية التعبير في التعديل الأول ويستهدف بشكل غير عادل المجتمع الصيني في الولايات المتحدة ، والذي غالبًا ما يستخدم WeChat للتحدث مع الأصدقاء والعائلة في الصين.وقال التحالف أيضًا إن الأمر انتهك حقوق التعديل الخامس للإجراءات القانونية الواجبة من خلال جعله غير واضح أي التفاعلات التي تمت تغطيتها بموجب الأمر.جادل المحامون أيضًا بأن العديد من مستخدمي تطبيقات المراسلة كانوا على دراية جيدة بإمكانية المراقبة، بما في ذلك من الولايات المتحدة، كان الأمر متروكًا لهم لتقرير ما إذا كانوا سيستخدمون تطبيقًا أم لا، وليسالحكومة.المدعون في القضية يأملون في الحصول على أمر قضائي أولي من شأنه منع الأمر أثناء سير الدعوى.الدعوى القضائية ليست مضمونة للعمل، أصر البيت الأبيض وآخرون على أن التطبيقات الاجتماعية الصينية الصنع مثل WeChat و TikTok هي تهديدات للأمن القومي بسبب مخاوف من أن الحكومة الصينية قد تجبرهم على تسليم بيانات مستخدم حساسة، يمكن أن يلعب هذا الاعتقاد بشكل كبير في حالة الحكومة.لا يوجد دليل متاح للجمهور على أن هذه الغارات على البيانات تحدث، وستكون الانتهاكات الدستورية المزعومة كبيرة إذا كانت صحيحة.