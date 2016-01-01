

5 هواتف مع مستشعر معدل ضربات القلب يمكنك شراؤها في زمن كورونا 5 هواتف مع مستشعر معدل ضربات القلب يمكنك شراؤها في زمن كورونا

مع انتشار وباء فيروس كورونا COVID-19 المستمر، أصبح الناس أكثر وعياً بصحتهم، لذلك أطلقت Lava Mobiles هاتف مميز جديد، أطلق عليه اسم Lava Pulse، والذي يأتي مزودًا بمستشعر معدل ضربات القلب.







في حين أن هذا يبدو مثيرًا للاهتمام بالنسبة للهاتف المحمول، إلا أنه ليس أول هاتف يقوم بذلك، وللتذكير، قدمت Samsung لأول مرة مستشعر معدل ضربات القلب على هاتفها الذكي في عام 2014 مع Galaxy S5.

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منذ ذلك الحين، أضافت سامسونج الميزة إلى كل طراز رئيس لاحق وتركها أخيرًا مع Galaxy S10، بينما يميل الكثير من مصنعي الهواتف الذكية إلى تقليد بعضهم البعض، كانت هذه ميزة لم تنطلق أبدًا.إذا كنت تميل إلى شراء هاتف به مستشعر معدل ضربات القلب، فإليك قائمة بالهواتف التي يمكنك الحصول عليها:Lava Pulseهو هاتف أساسي يتميز بخاصية USP أنه يأتي مع مستشعر معدل ضربات القلب.يسمح الجهاز لمستخدميه بتتبع معدل ضربات القلب وضغط الدم، إنه أرخص هاتفبه هذه الميزة، بصرف النظر عن هذا، تدعي الشركة أن عمر بطارية الجهاز يصل إلى 6 أيام بشحنة واحدة.هاتف Samsung Galaxy S8 / S8 Plusتم إطلاق سلسلة Galaxy S8 في عام 2017، حيث يتميز كل من Galaxy S8 و Galaxy S8 Plus بمستشعر معدل ضربات القلب بجوار وحدة الكاميرا الموجودة في الخلف.يمكن للمستشعر بمساعدة تطبيق Samsung Health التحقق من معدل ضربات قلب المستخدم عند وضع إصبعه عليه، ومع ذلك، قبل أن تذهب لشرائه، ضع في اعتبارك أن الهاتف يبلغ من العمر ثلاث سنوات تقريبًا الآن.سامسونج جالاكسي نوت 8تمامًا مثل Galaxy S8، يتميز Galaxy Note 8 أيضًا بمستشعر معدل ضربات القلب، إلى جانب تقديم مستشعر الموارد البشرية في الخلف، أضافت الشركة أيضًا إعدادًا للكاميرا المزدوجة على خطها الرئيسي لأول مرة، حاليًا.هاتف Samsung Galaxy S9 / S9 Plusتوقفت Samsung عن تضمين مستشعرات معدل ضربات القلب في هواتفها الرئيسية مع إطلاق سلسلة Galaxy S10، هذا يجعل Galaxy S9 و S9 Plus آخر هاتف ذكي من سلسلة Galaxy S يأتي بهاتف واحد.إذا كنت مهتمًا بهذا، يمكنك بسهولة الحصول على واحد من أحد مواقع التجارة الإلكترونية.هاتف Samsung Galaxy Note 9يمثل Samsung Galaxy Note 9 نهاية مستشعرات الموارد البشرية في هواتف Samsung، إلى جانب الماسح الضوئي لمعدل ضربات القلب، كان Galaxy Note 9 أيضًا آخر جهاز رائد من Samsung يتميز بمؤشر LED للإشعار وماسح ضوئي للقزحية.قبل أن تتوجه إلى السوق للحصول على أحد هذه الأجهزة، ضع في اعتبارك أنه يمكنك أيضًا العثور على العديد من الأجهزة القابلة للارتداء المزودة بمستشعر معدل ضربات القلب وميزات أخرى متعلقة بالصحة.قائمة الأجهزة الذكية القابلة للارتداء طويلة جدًا بما في ذلك Xiaomi Mi Band 4 و Samsung Galaxy Watch و Apple Watch والمزيد.ضع في اعتبارك أن مستشعر معدل ضربات القلب على الهاتف الذكي أو الجهاز القابل للارتداء لا يقدم أكثر النتائج دقة، لذلك، ستحتاج إلى معدات احترافية مثل مقياس التأكسج النبضي.