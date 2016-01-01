

مشكلة في كاميرا هاتف شاومي Redmi Note 9 تزعج المستخدمين.. تعرف عليها مشكلة في كاميرا هاتف شاومي Redmi Note 9 تزعج المستخدمين.. تعرف عليها

سجل عدد كبير من مستخدمي هاتف شاومي ريدمي نوت 9 (Xiaomi Redmi Note 9) شكواهم من تجمع الأتربة والغبار على عدسات الكاميرا الخلفية للهاتف، خاصة في زوايا العدسات، ما يصعب معه إزالتها، فتؤدي إلى ظهور نقاط مزعجة في الصور.



وقال المستخدمون أنه في الوقت الذي سجلوا فيه إشادتهم بجودة التصوير في هاتف شاومي ريدمي نوت 9 (Redmi Note 9)، أزعجتهم بشدة مشكلة جودة تصنيع العدسات التي أصبحت تؤثر على تجربة التصوير بالهاتف.



وقال المستخدمون أن مشكلة تجمع الأتربة والغبار على العدسات من الداخل ظهرت في هواتف شاومي، ريدمي نوت 9 (Redmi Note 9) وريدمي نوت 9 برو (Redmi Note 9 Pro) وريدمي نوت 9إس (Redmi Note 9S)، وإن لم يؤثر تجمع الأتربة على جودة الصور في الهاتف الأخير.

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وبحسب تقرير، نشره موقع gizchina، فقد تم رصد مشكلة كاميرا هواتف شاومي ريدمي نوت 9 قبل شهرين تقريبا، ثم سرعان ما تزايدت نفس الشكاوى بشكل مضطرد، وذلك دون أن تقدم شاومي رد رسمي حول المشكلة.وأعلنت شاومي عن هاتف ريدمي نوت 9 في نهاية أبريل الماضي، ووصل إلى الأسواق في 12 مايو الماضي، وهو يقدم كاميرا خلفية رباعية العدسات، بدقة عدسة رئيسية 48 ميجابيكسل (عريضة)، مع عدسة بدقة 8 ميجابيكسل (عريضة للغاية)، وعدسة بدقة 2 ميجابيكسل (ماكرو)، وعدسة لتصوير العمق بدقة 2 ميجابيكسل.