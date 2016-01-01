سجل عدد كبير من مستخدمي هاتف شاومي ريدمي نوت 9 (Xiaomi Redmi Note 9) شكواهم من تجمع الأتربة والغبار على عدسات الكاميرا الخلفية للهاتف، خاصة في زوايا العدسات، ما يصعب معه إزالتها، فتؤدي إلى ظهور نقاط مزعجة في الصور.
وقال المستخدمون أنه في الوقت الذي سجلوا فيه إشادتهم بجودة التصوير في هاتف شاومي ريدمي نوت 9 (Redmi Note 9)، أزعجتهم بشدة مشكلة جودة تصنيع العدسات التي أصبحت تؤثر على تجربة التصوير بالهاتف.
وقال المستخدمون أن مشكلة تجمع الأتربة والغبار على العدسات من الداخل ظهرت في هواتف شاومي، ريدمي نوت 9 (Redmi Note 9) وريدمي نوت 9 برو (Redmi Note 9 Pro) وريدمي نوت 9إس (Redmi Note 9S)، وإن لم يؤثر تجمع الأتربة على جودة الصور في الهاتف الأخير.
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التعليقات على مشكلة في كاميرا هاتف شاومي Redmi Note 9 تزعج المستخدمين.. تعرف عليها
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