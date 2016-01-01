ذكرت تقارير، أن شركة "آبل" الأمريكية سربت بالخطأ ودون قصد موعد إطلاق هاتفها الجديد المنتظر "آيفون 12".
وبحسب موقع "9to5Mac" المعني بأخبار "أبل"، فإن بعض المتابعين لأخبار "آيفون" على الإنترنت رصدوا نشر "آبل"، موجزا اختباريا عبر حسابها الرسمي على موقع "يوتيوب" للفيديوهات لحدث مباشر ستعقده في 10 سبتمبر المقبل، ولكنها سارعت بحذفه.
ويتزامن الموعد مع نفس تاريخ إطلاق هاتف "آيفون 11" في العام الماضي، كما يتناسب تماما مع تواريخ إطلاق "آيفون" السابقة الأخرى، إذ تم إطلاق "آيفون إكس وإكس إس" في 12 سبتمبر و"آيفون 7" في 7 سبتمبر و"آيفون 6 و6 إس" في 9 سبتمبر.
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التعليقات على «آبل» تكشف بالخطأ عن موعد إطلاق هاتف «آيفون 12»
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