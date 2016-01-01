

«آبل» تكشف بالخطأ عن موعد إطلاق هاتف «آيفون 12» «آبل» تكشف بالخطأ عن موعد إطلاق هاتف «آيفون 12»

ذكرت تقارير، أن شركة "آبل" الأمريكية سربت بالخطأ ودون قصد موعد إطلاق هاتفها الجديد المنتظر "آيفون 12".



وبحسب موقع "9to5Mac" المعني بأخبار "أبل"، فإن بعض المتابعين لأخبار "آيفون" على الإنترنت رصدوا نشر "آبل"، موجزا اختباريا عبر حسابها الرسمي على موقع "يوتيوب" للفيديوهات لحدث مباشر ستعقده في 10 سبتمبر المقبل، ولكنها سارعت بحذفه.



ويتزامن الموعد مع نفس تاريخ إطلاق هاتف "آيفون 11" في العام الماضي، كما يتناسب تماما مع تواريخ إطلاق "آيفون" السابقة الأخرى، إذ تم إطلاق "آيفون إكس وإكس إس" في 12 سبتمبر و"آيفون 7" في 7 سبتمبر و"آيفون 6 و6 إس" في 9 سبتمبر.

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وعلى الرغم من هذه المصادفات، إلا أن بعض مصادر الأخبار الموثوقة بـ"آبل" نفت طرح "آيفون 12" في هذا الموعد المقبل لأسباب ليست منطقية، وهي أن "آبل" لا تعقد أي أحداث لها في أيام الخميس والذي سيوافق 10 سبتمبر المقبل، ولكنها أطلقت أجهزة لها في الربع الثالث من العام يوم الخميس في أعوام 2010 و2014 و2016.كما استندت مصادر أخبار "آبل" في نفيها لموعد 10 سبتمبر على أن "أبل" لا تطلق أجهزتها الجديد إلا في أيام الثلاثاء، على الرغم من أنها أطلقت هاتفيها "آيفون 7 وإكس إس" يوم الأربعاء.