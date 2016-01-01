قام المسرب الفرنسي البارز OnLeaks بنشر مجموعة من الصور الحاسوبية التي تجسد لنا كيف سيبدو الهاتف Google Pixel 5 القادم من شركة جوجل. وكما تلاحظون في الصور أعلاه وأدناه، فالهاتف Google Pixel 5 سيكون مشابهًا إلى حد كبير للهاتف Google Pixel 4a، بإستثناء أنه سيحصل على بعض الإضافات وسيتخلى عن بعض العناصر في نفس الوقت.
يبلغ حجم الشاشة في الهاتف Google Pixel 5 ما بين 5.7 إنش و 5.8 إنش، وهذا ما يعني بأن هذا الهاتف سيضم شاشة بنفس حجم شاشة الهاتف Google Pixel 4a. هذه الشاشة مسطحة أيضًا، وتمتاز بثقب صغير في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية. وجدير بالذكر أن الرادار Soli الذي رأيناه في الهاتف Google Pixel 4 إختفى في الهاتف Google Pixel 5 الجديد.
على أي حال، هذا يتعارض مع الشائعات التي تقول بأن شركة جوجل ستصدر فقط نسخة XL من الهاتف Google Pixel 5.
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التعليقات على صور الهاتف Google Pixel 5 تكشف لنا عن تصميم مشابه لتصميم Google Pixel 4a
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