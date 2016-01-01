طالت التسريبات هاتف إل جي LG القادم، “إل جي كيو92” LG Q92، والذي ينتمي إلى فئة الهواتف المتوسطة الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G، وذلك بعد تسريب صور الهاتف وبعض مواصفاته.
وبحسب التسريبات، التي تضمنت صور حية لإصدار الهاتف ذو لون السيراميك الأبيض، فإن تصميم هاتف “إل جي كيو92” LG Q92 مستوحى بشكل كبير من مفهوم التصميم الجديد الذي تتبناه إل جي، والتي ظهرت لأول مرة في هاتفها “إل جي فيلفيت” LG Velvet.
وكما هاتف “فيلفيت”، يعمل هاتف “إل جي كيو92” LG Q92 بمعالج كوالكوم سنابدراجون 765جي، في تأكيد للمواصفات التي تم تسريبها من قبل.
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التعليقات على هواتفتسريب صور ومواصفات هاتف إل جي LG Q92 قبل الإعلان عنه رسميا
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