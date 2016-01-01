

هواتفتسريب صور ومواصفات هاتف إل جي LG Q92 قبل الإعلان عنه رسميا هواتفتسريب صور ومواصفات هاتف إل جي LG Q92 قبل الإعلان عنه رسميا

طالت التسريبات هاتف إل جي LG القادم، “إل جي كيو92” LG Q92، والذي ينتمي إلى فئة الهواتف المتوسطة الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G، وذلك بعد تسريب صور الهاتف وبعض مواصفاته.



وبحسب التسريبات، التي تضمنت صور حية لإصدار الهاتف ذو لون السيراميك الأبيض، فإن تصميم هاتف “إل جي كيو92” LG Q92 مستوحى بشكل كبير من مفهوم التصميم الجديد الذي تتبناه إل جي، والتي ظهرت لأول مرة في هاتفها “إل جي فيلفيت” LG Velvet.



وكما هاتف “فيلفيت”، يعمل هاتف “إل جي كيو92” LG Q92 بمعالج كوالكوم سنابدراجون 765جي، في تأكيد للمواصفات التي تم تسريبها من قبل.

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إلى جانب ذلك، تقول المواصفات المسربة أن هاتف “إل جي كيو92” LG Q92 سيعمل بشاشة 6,7 بوصة، بدقة FHD+، مع كاميرا خلفية رباعية العدسات، بدقة عدسة رئيسية 48 ميجابيكسل، مع عدسة عريضة للغاية 8 ميجابيكسل، وعدسة لتصوير العمق 5 ميجابيكسل، وعدسة ماكرو 2 ميجابيكسل.أما الكاميرا الأمامية في هاتف “إل جي كيو92” LG Q92، فستكون في ثقب في منتصف أعلى الشاشة، وهي بدقة 32 ميجابيكسل، مع ذاكرة عشوائية (رام) بحجم 6 جيجابايت، وسعة داخلية 128 جيجابايت، وبطارية بسعة 4,000 مللي أمبير ساعة.ويعمل هاتف “إل جي كيو92” LG Q92 بنظام تشغيل أندرويد 10، وسيزن 193 جراما، ومن المقرر إطلاقه في كوريا الجنوبية بنهاية شهر أغسطس الجاري.