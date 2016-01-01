

تظهر نقط بالصور.. مشكلة كبيرة بكاميرا سلسلة هواتف شاومي Redmi Note 9.. تظهر نقط بالصور.. مشكلة كبيرة بكاميرا سلسلة هواتف شاومي Redmi Note 9..

ظهرت العديد من الشكاوى حول الكاميرا الخلفية لهاتف شاومي الرائد Redmi Note 9، حيث بدأ المستخدمون في الإبلاغ عن تجمع الأتربة والغبار على عدسات الكاميرا وذلك بسبب فجوات تدخل من خلالها جزيئات الغبار والحطام.



ووفقا لما ذكره موقع "gizchina" التقني، يعاني مستخدمو سلسلة هواتف شاومي ريدمي 9 من مشكلة في جودة إنتاج العدسات، نفس المشكلة في كلا من أجهزة Redmi Note 9، وRedmi Note 9 Pro، وأيضًا Redmi Note 9S، وقد تمكن هاتف Redmi Note 9 Pro Max فقط، من تجنب تأثير تجمع الأتربة على على عدسة الكاميرا الخلفية.



وبدأت الشكاوي الأولي حول مشكلة الكاميرا الخاصة بسلسلة أجهزة شاومي المتطورة في الظهور منذ شهرين، ومع ظهور الشكوى أفاد رئيس القسم العالمي لشركة شاومي Xiaomi، في إندونيسيا بوجود حالات متفرقة لتلوث الكاميرات، ولكن لا تزال الشركة تؤكد على تعزيز الرقابة على الجودة في هذه السلسلة.

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ولم تقدم عملاقة التكنولوجيا الصينية تصريحات رسمية حول المشكلة التي تجمع الكثير من الأتربة والغبار في الزوايا الخاصة بعدسة كاميرا سلسلة ريدمي 9 والتي يصعب إزالتها من العدسات، والتي تؤدي إلى ظهور نقط في الصور.مواصفات هاتف Redmi Note 9بحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف Redmi Note 9، بشاشة قياس 6.53 بوصة من نوع IPS ، وبدقة FHD +، إضافة لنوتش على هيئة ثقب في الزاوية العلوية اليسرى لكاميرا السيلفي يحتوى على كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابيكسل.ومن ناحية التصوير يقدم Redmi Note 9، كاميرا أساسية رباعية بقدرة 48 ميجابكسل مع مستشعر Samsung GM1، إلى جانب عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، مع عدستين 2 ميجابيكسل.ويعمل هاتف Redmi Note 9، بمعالج قوي من نوع MediaTek Helio G85 ثماني النواة، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 64 أو 128 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائى رام سعتي 3أو 4 جيجابايت، ويعمل بنظام أندرويد Android 10.ويمتلك هاتف Redmi Note 9، بطارية سعة 5020 ميللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، عبر منفذ USB-C، وسيتوفر الهاتف في ثلاثة ألوان هم الأخضر والرمادي والأبيض.وتأتي النسخة العالمية من هاتف Redmi Note 9، مقابل سعر 199 دولار أمريكي (أي ما يعادل 3223 جنيها مصريا)، للإصدار الذي يأتي بذاكرة داخلية بسعة 64 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائي رام 3 جيجابايت، وبسعر 249 دولار أمريكي (أي ما يعادل 4032 جنيها مصريا)، للإصدار الذي يأتي بذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت، وبحجم 4 جيجابايت للذاكرة العشوائية رام.