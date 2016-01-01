

شركة ZTE تنشر فيديو دعائي لأول هاتف في العالم بكاميرا مختفية تحت الشاشة شركة ZTE تنشر فيديو دعائي لأول هاتف في العالم بكاميرا مختفية تحت الشاشة

تستعد شركة “زد تي إي” ZTE للكشف عن هاتفها الذكي “أكسون 20 5جي” Axon 20 5G، في 1 سبتمبر المقبل، وهو أول هاتف في العالم بكاميرا أمامية تختفي تحت الشاشة، دون وجود قطع أو ثقب بالشاشة.



ونشرت “زد تي إي” ZTE مقطع الفيديو على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية “ويبو” Weibo، حيث أكدت أن الهاتف سيقدم كاميرا أمامية مدمجة أسفل الشاشة لأول مرة في العالم، دون ثقب أو قطع في الشاشة، أو حتى ككاميرا منبثقة، والتي ستكون بدقة 32 ميجابيكسل.



وكشفت صور، نشرت سابقا لهاتف ZTE Axon 20 5G، تقديمه لـ4 كاميرات خلفية، بدقة 64 و8 و2 و2 ميجابيكسل، وهو ما أكدته معلومات هيئة الاتصالات الصينية TENAA، كما يتوقع أن يعمل هاتف “أكسون 20 5جي” Axon 20 5G بمعالج ثماني النوى بتردد 2,4 جيجاهرتز، يرجح أن يكون معالج كوالكوم سنابدراجون 765جي.

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وبحسب المواصفات الأخرى، التي كشفت عنها هيئة الاتصالات الصينية TENAA، فسوف يعمل هاتف “أكسون 20 5جي” Axon 20 5G بشاشة من نوع أوليد OLED بقياس 6,92 بوصة، بدقة FHD+، مع مستشعر للبصمة مدمج أسفل الشاشة، مع ذاكرة عشوائية (رام) بحجم 12 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت، وبطارية تدعم الشحن السريع بسعة 4,120 مللي أمبير ساعة.