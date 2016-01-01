

أول صور مسربة من عائلة هواتف آيفون 12: هذا ما نعرفه عن الأجهزة الجديدة أول صور مسربة من عائلة هواتف آيفون 12: هذا ما نعرفه عن الأجهزة الجديدة

كشفت تقارير تقنية حديثة عن أول صور مسربة لهواتف آيفون المنتظرة، آيفون 12 وآيفون 12 برو، وذلك قبل الكشف عنها رسمياً في أكتوبر المقبل، كما أعلنت شركة آبل الأمريكية في وقت سابق.



وأظهرت الصور المسربة عائلة هواتف آيفون 12 في الغطاء، وأشارت التقارير إلى أن أحد الأجهزة الجديدة يشبه آيفون 4 من حيث الحجم، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تأتي هواتف آيفون الجديدة بـ 3 أحجام مختلفة.



تسريب سعر هاتف آيفون 12

وكانت تسريبات سابقة قد ذكرت أنه ستكون هناك أكثر من نسخة من هاتف آيفون 12، حيث ستتراوح أسعارهم ما بين 549- 1099 دولار أمريكي، على حسب المواصفات.

أول صور مسربة من عائلة هواتف آيفون 12: هذا ما نعرفه عن الأجهزة الجديدةوأوضحت أن نسخة الـ 4G الخاصة بآيفون 12 من المتوقع أن يتم طرحها بسعر تنافسي يصل إلى 549 دولار، فيما ستكون النسخة الأكبر حجماً بسعر يبلغ 640 دولار.وأشارت التسريبات إلى أن آبل تضع مخططات تسعير أخرى لهواتف آيفون 12 تعتمد على سعات التخزين وذاكرة الوصول العشوائي وكذلك شبكة الاتصالات المستخدمة 4G أو 5G، حيث من المتوقع أن تتباين الأسعار بينها حتى تصل إلى 1099 دولاراً أمريكياً.كما لفتت إلى أن الشركة الأمريكية ستقوم بإلإعلان رسمياً عن عائلة هواتف آيفون 12 خلال شهر أكتوبر القادم في حدث سُيقام على الأرجح عبر شبكة الإنترنت، نظراً لظروف جائحة كورونا المنتشرة حول العالم.تسريب مواصفات هاتف آيفون 12أما فيما يتعلق بمواصفات هاتف آبل المرتقب آيفون 12، فمن المتوقع أن تكون هناك 3 أحجام مختلفة منه بقياس: 5.4 بوصة، 6.1 بوصة، 6.7 بوصة.



