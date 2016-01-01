

طريقة غلق ماسنجر بالبصمة أو الوجه بدون تطبيقات طريقة غلق ماسنجر بالبصمة أو الوجه بدون تطبيقات

ينصح دائما بإضافة طبقة حماية ثانية خاصة بتطبيقات المراسلة، لأن قفل الهاتف قد لا يكون كافيا لحماية المحادثات خاصة إذا كان هناك آخرون يمكنهم الوصول إلى هاتفك.



وبينما يوجد تطبيقات وطرق رسمية لقفل أي تطبيق، رأت فيسبوك أن ترفق طريقة لغلق تطبيقات ماسنجر والواتساب من التطبيق نفسه، وبالتالي لست في حاجة إلى تطبيقات خارجية من أجل حماية ماسنجر.



كنا قد تكلمنا من قبل عن ميزة قفل واتساب بالبصمة بدون تطبيقات، وهي الميزة التي أصبحت متوفرة للعامة منذ فترة. أما ميزة غلق ماسنجر الذي نسلط عليها الضوء في هذا المقال متاحة لهواتف آيفون فقط، لكن قريبا ستتاح لهواتف أندرويد أيضا.

غلق ماسنجر بالبصمةتأكد من تحديث تطبيق ماسنجر إلى آخر إصدار من متجر التطبيقات، مع العلم أن الميزة متوفرة على آيفون، لكن ستأتي قريبا إلى أندرويد.افتح تطبيق ماسنجر.اضغط على صورة البروفايل أعلى الشاشة.ادخل على الخصوصية أو Privacy.ادخل على خيار قفل التطبيق أو App Lock.اختر على خيار طلب بصمة الإصبع أو بصمة الوجه.ستظهر رسالة تطلب إذن حصول التطبيق على البصمة المسجلة على هاتفك، قم بالموافقة.اختر واحد من 4 خيارات لقفل تطبيق ماسنجر بالبصمة:فور مغادرة تطبيق ماسنجربعد دقيقة من المغادرةبعد 15 دقيقة من المغادرةبعد ساعة من المغادرة.غلق ماسنجر بالبصمة أو الوجهوهكذا كلما غادرت تطبيق ماسنجر سيتم قفله تلقائيا بعد الفترة المحددة.. هذا مع العلم أن غلق ماسنجر ببصمة الوجه أو الإصبع يتطلب أن يكون هاتفك يدعم تسجيل البصمة، أي وجود قارئ بصمة الإصبع أو كاميرات قادرة على التعرف على الوجه.



