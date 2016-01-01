تحذير.. لا تضع هاتفك بالقرب من هذه الأشياء

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الجوال والموبايل › تحذير.. لا تضع هاتفك بالقرب من هذه الأشياء

صورة الخبر: تحذير.. لا تضع هاتفك بالقرب من هذه الأشياء
تحذير.. لا تضع هاتفك بالقرب من هذه الأشياء

قدم خبير روسي، عددا من النصائح التي تتعلق بسلامة الأشخاص الذين يستخدمون الهاتف المحمول، بالإضافة إلى جودة الاتصال وإشارة الشبكة.

وقال الأستاذ المساعد في قسم المعلوماتية "بليخانوف"، ألكسندر تيموفييف، إن الكثير من الناس يتجاهلون الاحتياطات عند استخدام الهواتف المحمولة، لكن أي تقنية تتطلب اهتمامًا خاصًا بها.

وأضاف تيموفييف أنه فيما يتعلق بصحة الأشخاص، لا يجب وضع هاتف فوق آخر، وإلا فإنه سيكون هناك إشارات الراديو في نقطة معينة موجودة بكميات كبيرة، وهو أمر قد يضر بصحة الأشخاص.

وأوضح الخبير الروسي أنه "يجب أيضًا عدم وضع بطاقة مصرفية بجانب الهاتف المحمول، حيث ستنخفض مدة خدمتها بشكل كبير بسبب إشعاع التردد اللاسلكي".

ولا ينصح تيموفييف بوضع الهاتف بالقرب من مستحضرات التجميل، لأنه غالبًا يتم إغلاق أغلفة تلك المستحضرات كأحمر الشفاه النسائي مثلا، بمغناطيس، ما قد يؤثر على اتصال وإشارة الهاتف المحمول.

المصدر: العين

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تحذير.. لا تضع هاتفك بالقرب من هذه الأشياء

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
33888

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الموبايل
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager