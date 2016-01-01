قدم خبير روسي، عددا من النصائح التي تتعلق بسلامة الأشخاص الذين يستخدمون الهاتف المحمول، بالإضافة إلى جودة الاتصال وإشارة الشبكة.
وقال الأستاذ المساعد في قسم المعلوماتية "بليخانوف"، ألكسندر تيموفييف، إن الكثير من الناس يتجاهلون الاحتياطات عند استخدام الهواتف المحمولة، لكن أي تقنية تتطلب اهتمامًا خاصًا بها.
وأضاف تيموفييف أنه فيما يتعلق بصحة الأشخاص، لا يجب وضع هاتف فوق آخر، وإلا فإنه سيكون هناك إشارات الراديو في نقطة معينة موجودة بكميات كبيرة، وهو أمر قد يضر بصحة الأشخاص.
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التعليقات على تحذير.. لا تضع هاتفك بالقرب من هذه الأشياء
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