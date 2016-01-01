تستعد شركة “زد تي إي” ZTE للكشف عن هاتفها الذكي “أكسون 20 5جي” Axon 20 5G، في 1 سبتمبر المقبل، وهو أول هاتف في العالم بكاميرا أمامية تختفي تحت الشاشة، دون وجود قطع أو ثقب بالشاشة.
ونشرت “زد تي إي” ZTE مقطع الفيديو على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية “ويبو” Weibo، حيث أكدت أن الهاتف سيقدم كاميرا أمامية مدمجة أسفل الشاشة لأول مرة في العالم، دون ثقب أو قطع في الشاشة، أو حتى ككاميرا منبثقة، والتي ستكون بدقة 32 ميجابيكسل.
وكشفت صور، نشرت سابقا لهاتف ZTE Axon 20 5G، تقديمه لـ4 كاميرات خلفية، بدقة 64 و8 و2 و2 ميجابيكسل، وهو ما أكدته معلومات هيئة الاتصالات الصينية TENAA، كما يتوقع أن يعمل هاتف “أكسون 20 5جي” Axon 20 5G بمعالج ثماني النوى بتردد 2,4 جيجاهرتز، يرجح أن يكون معالج كوالكوم سنابدراجون 765جي.
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التعليقات على شركة ZTE تنشر فيديو دعائي لأول هاتف في العالم بكاميرا مختفية تحت الشاشة
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