خبر مفرح لعشاق أجهزة BlackBerry

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خبر مفرح لعشاق أجهزة BlackBerry

بعد أن فقد عشاق هواتف BlackBerry الأمل في إطلاق نماذج جديدة من هذه الهواتف، أعلنت شركة أمريكية عن نيتها إحياء هذه العلامة المميزة وإعادتها لسوق الأجهزة الذكية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن شركة OnwardMobilityالأمريكية الناشئة وبالتعاون مع Foxconn FIH Mobile ستعمل على إطلاق نسخ جديدة من الهواتف تحت شعار BlackBerry.

ومن المفترض أن تطرح الهواتف الجديدة في الأسواق في النصف الأول من العام القادم، وأن تزود بلوحات مفاتيح تحوي أزارا تقليدية كما في لوحات QWERTY التي كانت في هواتف BlackBerry القديمة.

كما سيكون للأجهزة الجديدة القدرة على العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية، وستعمل بأنظمة أندرويد، وستتلقى تطبيقاتها من متجر غوغل الإلكتروني على الأغلب.

وحول الموضوع قال المدير التنفيذي لـ OnwardMobility: "هدفنا هو إنتاج هواتف أمينة وعملية للاستخدام اليومي، وبنفس الوقت تحتوي على كاميرات ومواصفات جيدة، وأن تكون قادرة على المنافسة من ناحية السعر".

المصدر: روسيا اليوم

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