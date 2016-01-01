بعد القيود على «هواوي».. الصين تتعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية شركاتها

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صورة الخبر: بعد القيود على «هواوي».. الصين تتعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية شركاتها
بعد القيود على «هواوي».. الصين تتعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية شركاتها

قالت وزارة التجارة الصينية، الخميس، إن بكين ستتخذ «كل الإجراءات اللازمة» لحماية مصالح شركاتها المشروعة، وذلك ردًا على تحرك الولايات المتحدة هذا الأسبوع لتشديد القيود على شركة «هواوي».

وسعّت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاثنين الماضي، نطاق القيود المعلنة في مايو، والتي تهدف لمنع شركة معدات الاتصال الصينية العملاقة من الحصول على أشباه الموصلات دون ترخيص خاص، كما أضافت 38 شركة تابعة لهواوي في 21 دولة إلى القائمة الاقتصادية السوداء للحكومة الأمريكية، في إطار الإجراءات الرامية لمنع وصول الشركة إلى الرقائق الالكترونية المتاحة تجاريا.

وقالت الوزارة في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني: «يجب على الجانب الأمريكي أن يصحح تصرفاته الخاطئة فورا»، دون أن تكشف عن تفاصيل بشأن كيف يمكن أن ترد على الخطوة الأمريكية.

المصدر: المصرى اليوم

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