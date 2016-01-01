أعلنت شركة Oppo للتو عن الجيل التالي من الكاميرا المقربة الخاصة بها التي تستند على مبدأ المنظار. هذه الكاميرا المقربة الجديدة لا تزال في مرحلة النموذج الأولي فقط حاليًا، ولكن الهواتف الذكية التي تستخدمها لا يمكن أن تكون بعيدة جدًا.
هذه الكاميرا المقربة الجديدة تتألف من 7 عناصر وهي قادرة على تعديل طولها البؤري من 85mm إلى 135mm. تبدأ فتحة العدسة عند 3.3 وتنتهي عند 4.4 في حالة التكبير الأقصى. محرك IC الجديد في وحدة الكاميرا الجديدة يعمل على تحريك مجموعتين من عدسات التقريب بدقة بالإضافة إلى توفير التركيز التلقائي وتثبيث الصورة بصريًا لمنع الإهتزاز أثناء التصوير.
الأمر لا يقتصر على إستخدام عدسات جديدة، فقد عملت شركة Oppo كذلك على تحسين خوارزميات مستشعر الكاميرا ومعالجة الصور أيضًا. يمتاز المستشعر ” الكبير ” الجديد بدقة تصل إلى 32 ميغابكسل ويدعم تقنية دمج البكسلات Quad Bayer مما يسمح بتوفير تقريب هجين يصل إلى 280mm.
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التعليقات على Oppo تكشف عن الجيل التالي من الكاميرا المقربة، وتمتاز بدقة 32MP وبدعمها لتقنية Quad Bayer
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