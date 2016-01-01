تعرّف على شروط الحجز المسبق لموبايل Note 20 Ultra فى مصر

أعلنت شركة سامسونج عن مجموعة من الشروط والمزايا فى حالة الحجز المسبق لموبايلى جلاكسى Galaxy Note 20 و جلاكسى نوت 20 ألترا Galaxy Note 20 Ultra على أن يسرى العرض اعتبارًا من 6 أغسطس 2020 وحتي 27 أغسطس 2020 أو حتى نفاذ الكمية أيهما أقرب.
فى حالة الحجز المسبق اعتبارًا من 6 أغسطس 2020 وحتى 27 أغسطس 2020، أو نفاذ الكمية، لأى هاتف من عائلة هواتف Note Galaxy يحصل العميل فى حالة حجز Galaxy Note 20 على Buds Galaxy+ ولعملاء فودافون فقط يسترد العميل حتى 100% من قيمة التليفون، وفى حالة حجز هاتف Galaxy Note 20 Ultra يحصل العميل على Live Buds Galaxy ولعملاء فودافون فقط يسترد العميل حتى 100% من قيمة التليفون.
الحجز المبكر لموبايل Galaxy Note 20 Ultra فى مصر
وأعلنت الشركة عن تسليم هدية الحجز المسبق اعتبارًا من يوم 28 اغسطس 2020 وحتى 3 سبتمبر 2020 عند استلام العميل للجهاز Galaxy Note بداخل علبة واحدة مغلقة.
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