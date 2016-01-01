

هاتف Oppo A53 جديد سيصل في المستقبل القريب، وإليكم مواصفاته التقنية الكاملة هاتف Oppo A53 جديد سيصل في المستقبل القريب، وإليكم مواصفاته التقنية الكاملة

سوق الهواتف الذكية المتوسطة يشهد منافسة قوية جدًا هذه الأيام، لذلك فمن الطبيعي أن نسمع عن وصول هواتف ذكية متوسطة جديدة إلى السوق من مختلف الشركات المصنعة كل يوم، وبالتالي فمن غير المفاجئ أن نعرف الآن أن شركة Oppo تعمل على هاتف متوسط جديد يُدعى Oppo A53 لخلافة الهاتف Oppo A52 الحالي.



الغريب في الأمر هو أن الهاتف Oppo A53 الجديد سيتشارك إسمه مع هاتف مختلف من شركة Oppo وصل إلى السوق في العام 2015. على ما يبدو، الشركة تعتقد أن خمس سنوات تُعتبر كافية لكي لا يشعر أي شخص بالإرتباك نتيجة لمثل هذه الخطوة.



بغض النظر عن الإسم، فقد تم اليوم كذلك تسريب المواصفات التقنية للهاتف Oppo A53 الجديد، وهي المواصفات التي تشمل شاشة LCD بحجم 6.5 إنش تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 460، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB أو 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W.

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وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا التسريبات الجديدة كذلك أن الهاتف Oppo A53 الجديد سيضم كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف سيضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الخلف.جدير بالذكر أنه تم بالفعل المصادقة على الهاتف Oppo A53 الجديد من قبل العديد من الهيئات التنظيمية مما يُلمح إلى أنه سيتم الإعلان رسميًا عنه على الأرجح في المستقبل القريب جدًا.