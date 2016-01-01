

سامسونج تعلن رسمياً عن أجهزتها التي سيصل لها ثلاث تحديثات لإصدارات أندرويد سامسونج تعلن رسمياً عن أجهزتها التي سيصل لها ثلاث تحديثات لإصدارات أندرويد

سامسونج أثناء مؤتمر الإعلان عن سلسلة Galaxy Note20 أعلنت أن السلسلة سيصل لها ثلاث تحديثات لإصدارات نظام أندرويد وهذا يعني أن السلسلة سيصل لها تحديث Android 11 و Android 12 و Android 13.







بعد المؤتمر أكدت سامسونج أن هذا الأمر لن يقتصر فقط على سلسلة Galaxy Note20 حيث ستستقبل سلسلة Galaxy S20 كذلك ثلاث تحديثات لإصدارات أندرويد وأيضاً سلسلة Galaxy Note10 وسلسلة Galaxy S10.

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اليوم سامسونج كشفت بشكل رسمي عن كل هواتفها التي ستستقبل ثلاث تحديثات لإصدارات أندرويد وهما كالتالي:هواتف Galaxy S20 Ultra 5G و S20 Ultra و S20+ 5G و S20+ و S20 5G و S10 5G و S10 و S10+ و S10e و S10 Lite وكل سلسلة Galaxy S التي سيتم إطلاقها مستقبلاً.هواتف Galaxy Note20 Ultra 5G و Note20 Ultra و Note20 5G و Note10+ 5G و Note10+ و Note10 5G و Note10 و Note10 Lite وكل سلسلة Galaxy Note التي سيتم إطلاقها مستقبلاً.هواتف Galaxy Z Fold2 5G و Z Fold2 و Z Flip 5G و Z Flip و Fold 5G و Fold وكل سلسلة Galaxy Z التي سيتم إطلاقها مستقبلاً.هواتف Galaxy A71 5G و A71 و A51 5G و A51 و A90 5G وبعض هواتف سلسلة Galaxy A التي سيتم إطلاقها مستقبلاً.لوحيات Galaxy Tab S7+ 5G و Tab S7+ و Tab S7 5G و Tab S7 و Tab S6 5G و Tab S6 و Tab S6 Lite وكل سلسلة Galaxy Tab S التي سيتم إطلاقها مستقبلاً