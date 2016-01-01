أطلقت شركة أوبو الصينية Oppo ، هاتف Reno 4 Pro Artist ، رسميا ، وهو عبارة عن إصدار محدود لهاتف Reno 4 Pro ، حيث كانت قد أعلنت عن هاتفى Reno 4 وReno 4 Pro في شهر يونيو الماضى.
وبحسب موقع Gizmochina التقنى الصينى فإن هاتف Reno 4 Pro Artist يأتى بشاشة قياس 6.5 بوصة، من نوع AMOLED ، وبجودة +full-HD ، مع معدل تحديث للشاشة 90 هرتز.
ويحتوى هاتف Reno 4 Pro Artist بكاميرا ثلاثية خلفية، الأساسية 48 ميجا بيكسل، والثانية كاميرا بعدسة واسعة 12 ميجا بيكسل، والثالثة كاميرا من نوع telephoto، ب 13 ميجا بيكسل، وكاميرا سيلفى 32 ميجا بيكسل .
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التعليقات على ببطارية 4000 مللى أمبير وسعر مناسب.. أوبو تطلق هاتف Reno 4 Pro Artist
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