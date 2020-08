منها هاتف Oppo K7 5G بـ 2000 جنيه.. أرخص هواتف أوبو في 2020 منها هاتف Oppo K7 5G بـ 2000 جنيه.. أرخص هواتف أوبو في 2020

تعتبر شركة أوبو الصينية Oppo من أفضل شركات العالم المصنعة لهواتف أندرويد، والتى برعت في إنتاج هواتف فلاج شيب تتنافس مع الشركات العملاقة مثل سامسونج، ولكنها تعتمد على إصدار هواتف رخيصة أيضا.



ويعتبر إطلاق أوبو للهواتف عامل قوة كبير في صالحها لجذب جميع الفئات لهواتفها الذكية.



ويعتبر هاتف مثل هاتف Oppo A12s الذى يتمتع بقدرات جيدة قد قامت أوبو بإصداره بسعر رخيص حيث لا يتعدى سعره 2000 جنيه مصرى، وكذلك هواتف مثل Oppo K7 5G الذى صدر بحوالى 4500 جنيه، وإليك أرخص هواتف لأوبو في 2020:

قد يعجبك أيضا... loading...

هاتف Oppo A12sOppo A12s Price in UAE Dubai | GetMobilePricesالشاشة والكاميرامستوى الدخول الرسمي Oppo A12s مع بطارية SoC MediaTek Helio P35e ...تم تصميم هاتف Oppo A12s، بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.2 بوصة، وبدقة 1520×720 بكسل، ويضم الهاتف كاميرتين خلفيتين بدقة 13 ميجابكسل للرئيسية، وبدقة 2 ميجابكسل للأخرى المخصصة لتصوير العمق.المعالج والبطاريةمسؤول OPPO A12s: نموذج جديد منخفض التكلفة بسعر 129 دولارًا ...يأتي الهاتف بمواصفات أقل مقارنة بإصدار A12، حيث يضم معالجا مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام أقل من النسخة السابقة بسعة 3 جيجابايت، مع ذاكرة تخزينية 32 جيجابايت، يمكن توسعتها حتى 256 جيجابايت من خلال بطاقات الذاكرة الخارجية microSD، ويعمل ببطارية بسعة 4230 ميللي أمبير تدعم الشحن عن طريق منفذ microUSB، وعلى ظهر الهاتف، يوجد مستشعر للبصمة.السعرويتوفر هاتف Oppo A12s، باللون الأزرق الفاتح والفضي الفاتح، وسيتم بيعه مقابل 129 دولار أمريكيا، أي ما يعادل 2056 جنيها مصريا.هاتف Oppo K7 5GOPPO K7 الجديد رسمي ، حيث يصل 5G إلى نطاق أقل من 300 يورو - OppoTodayالشاشة والكاميراOppo K7 5G May Be the Company's First K Series 5G Phone - Tech & Gameيحتوي هاتف Oppo K7 5G، على شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.4 بوصة وبدقة +FHD، بالإضافة إلى قارئ بصمة الإصبع تحت الشاشة، إلى جانب نوتش على شكل قطع بالشاشة للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 32 ميجابكسل، ويضم الهاتف أربع كاميرات خلفية، دقة الرئيسية 48 ميجابكسل، ودقة الثانية 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض، ودقة الثالثة 2 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة، ودقة الرابعة 2 ميجابكسل لتصوير العمق.المعالج والبطاريةOppo K7 5G pictures, official photosويعمل الهاتف بمعالج من نوع Snapdragon 765G، والذي يقدما دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ومقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، وكما يعمل بنظام التشغيل أندرويد 10، ويحتوي على بطارية بسعة 4025 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30 واط، و منفذ للشحن من نوع USB-C.السعرويتوفر هاتف Oppo K7 5G، بسعر يعادل 285 دولارا أمريكيا، أي ما يعادل 4548 جنيها مصريا، لنموذج بسعة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 330 دولارا أمريكيا، أي ما يعادل 5266 جنيها مصريا، لخيار 256 جيجابايت.هاتف Oppo A72 5GOppo A72 5G هاتف أوبو الأحدث بسعر 4300 جنيه - عرب فايفالشاشة والكاميراأوبو تطلق هاتف OPPO A72 5G .. تعرف على السعر والمميزات | موقع ون ...يأتى هاتف Oppo A72 5G بشاشة بقياس6.5 بوصة، من نوع LCD وبدقة +FullHD مع معدل تحديث للشاشة 90 هرتز، وتحتوي الشاشة على نوتش في شكل ثقب صغير أعلى الشاشة، أما الكاميرات فهى ثلاث كاميرات خلفية الأساسية بدقة 16 ميجا بيكسل، والثانية كاميرا بعدسة واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، والثالثة 2 ميجابيكسل بمستشعر للعمق، وتأتى كاميرا السيلفى بدقة 8 ميجا بيكسل.المعالج والبطاريةOPPO A72 5G officially. There is support for next-generation ...ويحتوى هاتف Oppo A72 5G بواسطة معالج من نوع MediaTek Dimensity 720، مع ذاكرة وصول عشوائي بـ 8 جيجابايت رام، بالإضافة إلى 128 جيجا بايت لسعة التخزين الداخلية، وببطارية 4000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واط، مع منفذ شحن USB-C port ، ونظام تشغيل Android 10 ، وفتحة للسماعة بـ 3.5 مم، وقارئ للبصمة تحت الشاشة.السعرويبلغ سعر هاتف Oppo A72 5G بنسخة 8 جيجابايت رام للذاكرة العشوائية، و128 جيجا بايت للمسحة الداخلية بـ 270 دولارا أمريكيا، أى ما يعادل 4314 جنيها مصريا.