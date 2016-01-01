سواء كنت ترغب في إعادة هاتف أيفون إلى وضعه الأول عندما قمت بشرائه، أو كنت ترغب في بيعه أو التخلي عنه لشخص آخر فأنت بحاجة أولاً إلى التأكد من مسح بياناتك من هاتف أيفون وتنظيفه، بما في ذلك الصور والرسائل والملفات الخاصة بك، قد لا يستغرق الأمر سوى بضع خطوات وبضع دقائق، لتتأكد من حماية بياناتك الشخصية وأنها لم تعد موجودة في هاتف أيفون الذي تريد التخلي عنه.
كيفية عمل نسخة احتياطية من هاتف أيفون:
وفقا لما ذكرته البوابة العربية لأخبار التقنية، قبل أن تفعل أي شيء تأكد من أن لديك نسخة احتياطية محدّثة من جهاز أيفون، حيث تقوم “iCloud” تلقائيًا بإنشاء نسخة احتياطية، طالما أنك متصل بشبكة الواي فاي، ولكن النسخ الاحتياطي اليدوي سيتأكد من أنها محدّثة تمامًا. بهذه الطريقة، لا تزال تحتفظ ببياناتك في مكان ما قبل مسح هذه البيانات من الهاتف.
تأكد من اتصال هاتف أيفون أو جهاز أيباد بشبكة الواي فاي.
قم بتوصيل الجهاز بالطاقة إذا كانت منخفضة.
اتجه إلى تطبيق (الإعدادات) من الشاشة الرئيسية.
اضغط على شعار (Apple ID) في الأعلى.
انقر على (iCloud).
قم بالتمرير للأسفل، وانقر فوق (iCloud Backup).
اضغط على المفتاح لتشغيله.
اختر النسخ الاحتياطى الآن.
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التعليقات على كيفية مسح جميع بياناتك من هاتف أيفون قبل التخلي عنه
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