

كيفية مسح جميع بياناتك من هاتف أيفون قبل التخلي عنه كيفية مسح جميع بياناتك من هاتف أيفون قبل التخلي عنه

سواء كنت ترغب في إعادة هاتف أيفون إلى وضعه الأول عندما قمت بشرائه، أو كنت ترغب في بيعه أو التخلي عنه لشخص آخر فأنت بحاجة أولاً إلى التأكد من مسح بياناتك من هاتف أيفون وتنظيفه، بما في ذلك الصور والرسائل والملفات الخاصة بك، قد لا يستغرق الأمر سوى بضع خطوات وبضع دقائق، لتتأكد من حماية بياناتك الشخصية وأنها لم تعد موجودة في هاتف أيفون الذي تريد التخلي عنه.



كيفية عمل نسخة احتياطية من هاتف أيفون:

وفقا لما ذكرته البوابة العربية لأخبار التقنية، قبل أن تفعل أي شيء تأكد من أن لديك نسخة احتياطية محدّثة من جهاز أيفون، حيث تقوم “iCloud” تلقائيًا بإنشاء نسخة احتياطية، طالما أنك متصل بشبكة الواي فاي، ولكن النسخ الاحتياطي اليدوي سيتأكد من أنها محدّثة تمامًا. بهذه الطريقة، لا تزال تحتفظ ببياناتك في مكان ما قبل مسح هذه البيانات من الهاتف.



تأكد من اتصال هاتف أيفون أو جهاز أيباد بشبكة الواي فاي.

قم بتوصيل الجهاز بالطاقة إذا كانت منخفضة.

اتجه إلى تطبيق (الإعدادات) من الشاشة الرئيسية.

اضغط على شعار (Apple ID) في الأعلى.

انقر على (iCloud).

قم بالتمرير للأسفل، وانقر فوق (iCloud Backup).

اضغط على المفتاح لتشغيله.

اختر النسخ الاحتياطى الآن.

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انتظر حتى يكتمل النسخ الاحتياطي لجهاز أيفون قبل المضي قدمًا، كما أن هناك خيارًا آخر يتمثل في إجراء نسخ احتياطي للجهاز باستخدام جهاز الحاسب.كيفية حذف جميع البيانات من الهاتف:طالما أنك تستخدم رمز مرور، فإن الأجهزة التي تعمل بنظام (iOS) مشفّرة، وهذا يعني أن الوصول إلى بياناتك أمر بسيط مثل التخلص من مفتاح التشفير، ومع ذلك سيستمر نظام (iOS) في مسح الجهاز ويعيدك إلى عملية الإعداد الأولى، بحيث يكون لديك جهاز نظيف لتبدأ به أو تبيعه.قم بتشغيل تطبيق (الإعدادات) من الشاشة الرئيسية.الآن اضغط على (عام).قم بالتمرير إلى أسفل وانقر فوق إعادة تعيين.اختر (حذف كل المحتوى) و(الإعدادات).اضغط على حذف الآن.أدخل رمز المرور.أدخل كلمة مرور معرّف أبل الخاص بك لإيقاف تشغيل (Activate Lock) وإزالة الجهاز من (Find my iPhone).بمجرد اكتمال عملية المسح للهاتف، يمكنك إعداده كجهاز جديد، أو استعادة النسخة الاحتياطية، أو إعطاء جهازك أو بيعه لشخص آخر دون قلق.