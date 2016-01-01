فيديو.. آبل تواجه الشركات في ثورة مفتوحة لسيطرتها على متجر التطبيقات

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صورة الخبر: فيديو.. آبل تواجه الشركات في ثورة مفتوحة لسيطرتها على متجر التطبيقات
فيديو.. آبل تواجه الشركات في ثورة مفتوحة لسيطرتها على متجر التطبيقات

صُنّاع التطبيقات ثائرون، وآبل هي هدفهم، تحدت Epic Games، عملاق ألعاب الفيديو وراء Fortnite، شركة Apple من خلال إضافة خيار دفع جديد إلى اللعبة التي تتحايل على تخفيض مبيعات Apple بنسبة 30% التي تحصل عليها من المطورين عبر متجر التطبيقات.



من الواضح أن Epic كانت تعلم أنها ستطرد من App Store لانتهاكها الصارخ لقواعد Apple، بعد ساعات من إجراء التغيير على تطبيقها ، سحبت Apple لعبة Fortnite، وبعد ذلك بوقت قصير، رفعت Epic دعوى قضائية مُعدَّة ضد شركة Apple، مدعيةً أنها تتمتع بميزة غير عادلة من خلال وضع القواعد لقناة التوزيع الوحيدة للتطبيقات على iPhone.



كما أطلقت حدثًا داخل اللعبة داخل Fortnite، حيث سخرت من قوة

Apple من خلال محاكاة ساخرة لإعلان Apple التجاري الشهير "1984" Mac.

لقد كانت قصة ملحمية ضد شركة Apple، أكبر شركة في العالم، حيث تبلغ قيمتها السوقية 2 تريليون دولار، وكانت أحدث شركة تقنية كبرى تثور ضد سياسات متجر تطبيقات Apple، على أمل التمسك بالمشاعر المعادية للتكنولوجيا الكبيرة الحالية واستخدام هذه اللحظة لوضع وصمة عار على قبضة Apple على النظام البيئي لتطبيقات الهاتف المحمول.


على مدار العام الماضي أو نحو ذلك، رأينا قائمة متزايدة من الشركات تتحدث بصراحة وبقوة عن خلافها مع التخفيضات التي تحصل عليها Apple من متجر التطبيقات،

المصدر: الوفد

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