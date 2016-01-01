صُنّاع التطبيقات ثائرون، وآبل هي هدفهم، تحدت Epic Games، عملاق ألعاب الفيديو وراء Fortnite، شركة Apple من خلال إضافة خيار دفع جديد إلى اللعبة التي تتحايل على تخفيض مبيعات Apple بنسبة 30% التي تحصل عليها من المطورين عبر متجر التطبيقات.
من الواضح أن Epic كانت تعلم أنها ستطرد من App Store لانتهاكها الصارخ لقواعد Apple، بعد ساعات من إجراء التغيير على تطبيقها ، سحبت Apple لعبة Fortnite، وبعد ذلك بوقت قصير، رفعت Epic دعوى قضائية مُعدَّة ضد شركة Apple، مدعيةً أنها تتمتع بميزة غير عادلة من خلال وضع القواعد لقناة التوزيع الوحيدة للتطبيقات على iPhone.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على فيديو.. آبل تواجه الشركات في ثورة مفتوحة لسيطرتها على متجر التطبيقات
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق