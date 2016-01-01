الدفعة الأولى من الهاتف Redmi K30 Ultra تنفد في غضون دقيقة واحدة في الصين

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صورة الخبر: الدفعة الأولى من الهاتف Redmi K30 Ultra تنفد في غضون دقيقة واحدة في الصين
الدفعة الأولى من الهاتف Redmi K30 Ultra تنفد في غضون دقيقة واحدة في الصين

أعلنت العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi عن الهاتف Redmi K30 Ultra في وقت سابق من هذا الأسبوع، واليوم تم عرض الدفعة الأولى من هذا الهاتف للبيع في الصين حيث إتضح الآن أنها نفدت في غضون دقيقة واحدة فقط علمًا أن هذه الدفعة تتألف من 100 آلف وحدة.

الهاتف Redmi K30 Ultra الجديد يُكلف ما يُعادل 287 دولار أمريكي لنسخة 6GB/128GB، وما يُعادل 316 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB، وما يُعادل 360 دولار أمريكي لنسخة 8GB/256GB. وفي حالة إذا كان ذلك غير كافي بالنسبة لك، فهناك نسخة 8GB/512GB تُكلف 388 دولار أمريكي.

للتذكير، الهاتف Redmi K30 Ultra الجديد هو بديل للهاتف Redmi K30 Pro مُزود بالمعالج +MediaTek Dimensity 1000. كما أنه يقوم بزيادة معدل تحديث الشاشة إلى 120Hz، ويرفع سرعة الشحن السلكي إلى 33W.

وبالنسبة لبقية المواصفات التقنية، فهي مماثلة لمواصفات الهاتف Redmi K30 Pro مما يعني أنه لا يزال يضم شاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميغابكسل، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

المعالج الرائد +MediaTek Dimensity 1000 هو التغيير الكبير هنا ويتم إقرانه مع ذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB أو 512GB. الهاتف Redmi K30 Ultra يضم بدوره بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 33W. وفيما يخص البرمجيات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مسبقًا مع نظام Android 10 وبشكل مسبق مع واجهة MIUI 12.

المصدر: موقع الكتروني

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