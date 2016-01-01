أعلنت العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi عن الهاتف Redmi K30 Ultra في وقت سابق من هذا الأسبوع، واليوم تم عرض الدفعة الأولى من هذا الهاتف للبيع في الصين حيث إتضح الآن أنها نفدت في غضون دقيقة واحدة فقط علمًا أن هذه الدفعة تتألف من 100 آلف وحدة.
الهاتف Redmi K30 Ultra الجديد يُكلف ما يُعادل 287 دولار أمريكي لنسخة 6GB/128GB، وما يُعادل 316 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB، وما يُعادل 360 دولار أمريكي لنسخة 8GB/256GB. وفي حالة إذا كان ذلك غير كافي بالنسبة لك، فهناك نسخة 8GB/512GB تُكلف 388 دولار أمريكي.
للتذكير، الهاتف Redmi K30 Ultra الجديد هو بديل للهاتف Redmi K30 Pro مُزود بالمعالج +MediaTek Dimensity 1000. كما أنه يقوم بزيادة معدل تحديث الشاشة إلى 120Hz، ويرفع سرعة الشحن السلكي إلى 33W.
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التعليقات على الدفعة الأولى من الهاتف Redmi K30 Ultra تنفد في غضون دقيقة واحدة في الصين
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