

مواصفات Redmi K30 Ultra بمعالج فلاجشيب وسعر رخيص مواصفات Redmi K30 Ultra بمعالج فلاجشيب وسعر رخيص

عندما نسمع عن هاتف بعلامة ريدمي التابعة لشركة شاومي، لا نتوقع أن يأتي بأحد أقوى معالجات العام، لكن يتغير الحال مع إعلان هاتف Redmi K30 Ultra.. هنا سعر ومواصفات Redmi K30 Ultra.



مواصفات Redmi K30 Ultra

شاشة أموليد 6.67 إنش بتحديث 120 هرتز من سامسونج.

معالج ميدياتيك الرائد: ديمنستي 1000+.

كاميرا أمامية وحيدة 20 ميجابكسل.

كاميرا خلفية رباعية: 64 ميجابكسل رئيسية، 13 ميجابكسل واسعة جدا، 5 ميجابكسل ماكرو، 2 ميجابكسل عمق.

رام 6 أو 8 جيجابايت مع سعة تخزين 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

بطارية 4,500 مللي أمبير مع شاحن سريع بقدرة 33 واط في العلبة.

نظام أندرويد 10 مع واجهة MIUI 12 من العلبة.

مكبر صوت ستريو.

موتور الاهتزازات التفاعلية أسفل الشاشة.

الأسعار والتوفر

سعر ومواصفات Redmi K30 Ultra



يبدأ التوفر من الصين يوم 14 أغسطس، ولم يكشف عن موعد تفاصيل التوفر خارج الصين. ويختلف سعر Redmi K30 Ultra حسب خيارات الرام والتخزين على النحو الآتي:

موديل 128/6 جيجابايت: 287$.موديل 128/8 جيجابايت: 316$.موديل 256/8 جيجابايت: 360$.موديل 512/8 جيجابايت: 388$.



