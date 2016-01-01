

الهاتف Xiaomi Mi 10 Ultra يستخدم شاشة OLED مُتقدمة مصنوعة من قبل TCL الهاتف Xiaomi Mi 10 Ultra يستخدم شاشة OLED مُتقدمة مصنوعة من قبل TCL

إحتفلت شركة Xiaomi في وقت سابق من هذا الأسبوع بذكرى مرور عشر سنوات على إطلاق أول هاتف ذكي لها من خلال الإعلان عن الهاتفين Xiaomi Mi 10 Ultra و Redmi K30 Ultra اللذان تردد سابقًا أنهما سيبقيان حصريين للسوق الصيني. في حين إهتم الكثيرون بالكاميرا الرائعة للهاتف Xiaomi Mi 10 Ultra، فإن شاشة OLED المنحنية الطرفين المستخدمة في هذا الهاتف تستحق الإهتمام أيضًا. والآن، إتضح أن شركة TCL هي من أشرفت على تصنيع هذه الشاشة.



للتذكير، الهاتف Xiaomi Mi 10 Ultra الجديد يأتي كذلك مع شاشة OLED بحجم 6.67 إنش وبدقة +FullHD تدعم +HDR10 وما يصل إلى 1120 شمعة، فضلا عن معدل تحديث يبلغ 120Hz وما يصل إلى 4096 مستوى من السطوع في الوضع التلقائي. تشمل الميزات البارزة الأخرى تعويض الحركة MEMC وشهادة TUV Rheinland لتقليل انبعاثات الضوء الأزرق.



بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة TCL أيضًا أنها وصلت إلى مرحلة جديدة من خلال إنتاج أول شاشة LCD بنجاح تضم ذقنًا بحجم 2.4mm. وهذا يجعلها أصغر من الشاشات المتاحة في السوق اليوم، وأصغر بحوالي 20 في المئة من الحلول الحالية الموجودة في كتالوج TCL.

تم تحقيق هذا الإنجاز بعد أكثر من عامين من التطوير واستخدام بنية COF. يبقى أن نرى متى ستجلب شركة TCL هذه الشاشة إلى السوق.



