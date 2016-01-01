انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من المعلومات حول هواتف Mаte الجديدة التي يفترض أن تطلقها هواوي هذا العام، فماذا ستحمل هذه الأجهزة للمستخدمين؟.
وتبعا للتسريبات فإن هواوي عازمة على إطلاق نموذجين من هذه الهواتف، نموذج سيحمل اسم Huawei Mаte 40 ونموذج أكثر تطورا سيحمل اسم Huawei Mаte 40 Pro، وسيزود النموذجان بنسخ مختلفة من واجهات EMUI.
وعلى الأغلب سيحصل النموذج الأول على شاشة OLED عالية الدقة بمقاس 6.4 بوصة، وعلى شرائح ستمكنه من العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية، وستكون كاميراته مزودة بتقنيات لالتقاط صور ثلاثية الأبعاد.
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التعليقات على ما المتوقع من أحدث هواتف هواوي المنتظرة؟
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