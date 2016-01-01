

ما المتوقع من أحدث هواتف هواوي المنتظرة؟ ما المتوقع من أحدث هواتف هواوي المنتظرة؟

انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من المعلومات حول هواتف Mаte الجديدة التي يفترض أن تطلقها هواوي هذا العام، فماذا ستحمل هذه الأجهزة للمستخدمين؟.



وتبعا للتسريبات فإن هواوي عازمة على إطلاق نموذجين من هذه الهواتف، نموذج سيحمل اسم Huawei Mаte 40 ونموذج أكثر تطورا سيحمل اسم Huawei Mаte 40 Pro، وسيزود النموذجان بنسخ مختلفة من واجهات EMUI.



وعلى الأغلب سيحصل النموذج الأول على شاشة OLED عالية الدقة بمقاس 6.4 بوصة، وعلى شرائح ستمكنه من العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية، وستكون كاميراته مزودة بتقنيات لالتقاط صور ثلاثية الأبعاد.

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وتشير قناة Evan Blass الشهيرة على "تويتر" إلى أن هذه الأجهزة قد لا تباع في جميع البلدان كونها ستحوي على معالجات متطورة من نوع Kirin لم تحصل علىى التراخيص للعمل في بعض بلدان العالم.ولكن أبرز ميزة في أجهزة Mаte القادمة تبعا لبعض التسريبات هي كاميراتها التي ستكون من بين أفضل كاميرات الهواتف، والتي ستحصل على عدسات بدقة 108 ميغابيكسل، وعلى تقنيات تساعد تلك الكاميرات لتقريب الصورة رقما بمعدل 50x، وتقريب الصور بتقنيات التقريب البصري بمعدل 10x.كما يفترض أن تزود هواوي هذه الأجهزة بشرائح NFC للدفع الإلكتروني، وبمنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB-C للشحن ونقل البيانات.