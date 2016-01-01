تطبيق جديد يجعل هواتف أندرويد أكثر عملية

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تطبيق جديد يجعل هواتف أندرويد أكثر عملية

ظهر في متجر تطبيقات غوغل مؤخرا تطبيق جديد يسهل التحكم بالهواتف العاملة بأنظمة أندرويد عن طريق حركات أو إيماءات بسيطة.

ويحمل التطبيق الجديد اسم "Tap.Tap"، وتشبه آلية عمله آلية الميزة التي اختبرتها غوغول في هواتف Pixel من الفئتين الثالثة والرابعة، أو آلية النقر على الشاشة في هواتف سامسونغ وسوني لاستعراض الوقت أو التاريخ على الشاشة.

والمميز في هذا التطبيق أنه يمكن صاحب الهاتف الذكي من التحكم ببعض ميزات الهاتف بمجرد النقر على خلفية الجهاز مرة أو مرتين، فعند النقر بشكل مزدوج على سبيل المثال سيقوم الهاتف بفتح تطبيق معين، أو عند النقر 3 مرات سيفعل الهاتف الوضع الصامت أو سيقوم بتشغيل تطبيق الموسيقى.

وللاستفادة من هذا التطبيق يجب على صاحب هاتف أندرويد تحميله أولا من متجر تطبيقات غوغل الإلكتروني وتثبيته في الهاتف، وبعد التثبيت الدخول إلى التطبيق ومنحه إمكانية الوصول إلى التطبيقات أو إعدادات الصوت أو الكاميرا أو ما إلى ذلك، ومن ثم تخصيص آلية النقر على خلفية الهاتف بالطريقة التي يفضلها للتحكم بالتطبيقات أو الكاميرا أو برامج الموسيقى.

وكانت شركة آبل قد أشارت في وقت سابق إلى أن النسخة 14 القادمة من نظام تشغيل هواتفها الذكية ستحتوي على ميزات تشبه في عملها آلية عمل هذا التطبيق.

المصدر: روسيا اليوم

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