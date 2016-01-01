ظهر في متجر تطبيقات غوغل مؤخرا تطبيق جديد يسهل التحكم بالهواتف العاملة بأنظمة أندرويد عن طريق حركات أو إيماءات بسيطة.
ويحمل التطبيق الجديد اسم "Tap.Tap"، وتشبه آلية عمله آلية الميزة التي اختبرتها غوغول في هواتف Pixel من الفئتين الثالثة والرابعة، أو آلية النقر على الشاشة في هواتف سامسونغ وسوني لاستعراض الوقت أو التاريخ على الشاشة.
والمميز في هذا التطبيق أنه يمكن صاحب الهاتف الذكي من التحكم ببعض ميزات الهاتف بمجرد النقر على خلفية الجهاز مرة أو مرتين، فعند النقر بشكل مزدوج على سبيل المثال سيقوم الهاتف بفتح تطبيق معين، أو عند النقر 3 مرات سيفعل الهاتف الوضع الصامت أو سيقوم بتشغيل تطبيق الموسيقى.
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التعليقات على تطبيق جديد يجعل هواتف أندرويد أكثر عملية
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