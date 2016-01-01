أعلنت شركة إنفينيكس Infinix، الصينية لتصنيع الهواتف الذكية، عن هاتفها الذكي الجديد “إنفينيكس سمارت 5” Infinix Smart 5، الذي ينتمي إلى فئة الهواتف المنخفضة المواصفات والسعر.
ويعمل هاتف “سمارت 5” Smart 5 بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6,6 بوصة، بدقة 720×1600 بيكسل، ونسبة شاشة إلى جسم الهاتف 86,6%، ونسبة عرض إلى ارتفاع 20:9، وهو يعمل بالنسخة المخففة من نظام تشغيل أندرويد “أندرويد 10 جو” Android 10 Go، مع مستشعر للبصمة في ظهر الهاتف.
ويقدم هاتف “سمارت 5” Smart 5 معالجا ثماني النوى بتردد 1,8 جيجاهرتز، مع ذاكرة عشوائية (رام) بحجم 2 و3 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 32 و64 جيجابايت، والقابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية من نوع microSDXC.
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التعليقات على إنفينيكس تعلن عن هاتفها الذكي الجديد Infinix Smart 5.. تعرف على مواصفاته
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