

إنفينيكس تعلن عن هاتفها الذكي الجديد Infinix Smart 5.. تعرف على مواصفاته إنفينيكس تعلن عن هاتفها الذكي الجديد Infinix Smart 5.. تعرف على مواصفاته

أعلنت شركة إنفينيكس Infinix، الصينية لتصنيع الهواتف الذكية، عن هاتفها الذكي الجديد “إنفينيكس سمارت 5” Infinix Smart 5، الذي ينتمي إلى فئة الهواتف المنخفضة المواصفات والسعر.



ويعمل هاتف “سمارت 5” Smart 5 بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6,6 بوصة، بدقة 720×1600 بيكسل، ونسبة شاشة إلى جسم الهاتف 86,6%، ونسبة عرض إلى ارتفاع 20:9، وهو يعمل بالنسخة المخففة من نظام تشغيل أندرويد “أندرويد 10 جو” Android 10 Go، مع مستشعر للبصمة في ظهر الهاتف.



ويقدم هاتف “سمارت 5” Smart 5 معالجا ثماني النوى بتردد 1,8 جيجاهرتز، مع ذاكرة عشوائية (رام) بحجم 2 و3 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 32 و64 جيجابايت، والقابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية من نوع microSDXC.

والكاميرا الأمامية في هاتف إنفينيكس سمارت 5 (Infinix Smart 5) بدقة 8 ميجابيكسل، مع فلاش ليد مزدوج، وتصوير فيديو بجودة 1080p@30fps، والتي توجد في قطع بالشاشة، مع كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، بدقة عدسة رئيسية 13 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرتين بدقة QVGA لكل منهما، مع فلاش ليد ثلاثي، وتصوير فيديو بجودة 1080p@30fps.وعلى الرغم من انتماء الهاتف لفئة الهواتف منخفضة المواصفات، فإن بطارية الهاتف بسعة 5,000 مللي أمبير ساعة، تدعم الشحن بقدرة 10 واط عبر منفذ microUSB.ويتوافر هاتف “سمارت 5” في 3 ألوان، هي الأزرق والأسود والأخضر، وسيتم طرحه مبدئيا في الهند ونيجيريا، غير أن إنفينيكس لم تكشف بعد عن موعد إطلاق الهاتف والسعر.







