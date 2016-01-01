Huawei تسجل براءة إختراع لمستشعر لبصمات الأصابع يغطي الشاشة بأكملها

تطورت مستشعرات بصمات الأصابع على مر السنين حيث لم تعد بحاجة إلى التواجد خارج أجهزتنا. لقد بدأنا في رؤية المزيد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية تقوم بتضمين هذه التكنولوجيا في شاشات هواتفها الذكية، وإن كان جزءًا فقط من الشاشة. هذا يعني أن المستخدمين لا يزالون بحاجة إلى وضع أصابعهم فوق المستشعر حتى يعمل.
ومع ذلك، يبدو أن شركة Huawei تتصور مستقبلاً حيث لا تحتاج شاشات الأجهزة إلى حجز جزء من الشاشة من أجل مستشعر بصمات الأصابع. قدمت الشركة براءة إختراع لمستشعر لبصمات الأصابع يشمل الشاشة بأكملها. هذا يعني أنه يمكن للمستخدمين النقر في أي مكان على الشاشة للمصادقة على أنفسهم.
من خلال القيام بذلك، يمكن للمستخدمين ” إخفاء ” مكان وجود مستشعر بصمات الأصابع مما يجعل من الصعب على المستخدمين غير المصادق عليهم فتح الأجهزة. يمكنهم أيضًا وضعها فوق أيقونات التطبيقات بحيث يمكن للمستخدمين حماية التطبيقات المختلفة من العمل ما لم يتم فتحها من قبل المستخدمين المصادق عليهم.
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