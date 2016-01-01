الصينية OnePlus تدخل عالم 5G بأجهزة جديدة

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الصينية OnePlus تدخل عالم 5G بأجهزة جديدة

نشرت شركة OnePlus الصينية إعلانا ترويجيا لهواتفها القادمة التي يتوقع لها أن تكون من بين أرخص هواتف 5G في الأسواق هذا العام.

وتبعا للتسريبات فإن OnePlus تعمل حاليا على تطوير هواتف جديدة ستحمل اسم Billie، وستأتي هذه الأجهزة بعدة طرازات، منها طراز مزود بمعالجات 4G-SoC Snаpdragon 662 ثمانية النوى، وطراز آخر سيزود بمعالجات MеdiaTek Dimеnsity 800 القادرة على العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية.

ومن المفترض أن تحصل هذه الهواتف على منفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وعلى ذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع.

وبالنظر للفيديوهات التي نشرتها OnePlus لهذه الأجهزة نلاحظ أن الهواتف ستحصل على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة، تشير التسريبات بأن دقة عدستها الأساسية ستكون 48 ميغابيكسل.

كما ستحصل هواتف Billie على ماسح لبصمات الأصابع مثبت على الحافة اليمنى للهيكل، وكاميرا أمامية موضوعة أعلى يسار الشاشة، ستكون دقتها تبعا للمعلومات المتوفرة 16 أو 20 ميغابيكسل.

المصدر: روسيا اليوم

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