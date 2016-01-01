

جوجل وكوالكوم تراهنان بقوة على HMD Global Oy، وتستثمران فيها بشكل ضخم جوجل وكوالكوم تراهنان بقوة على HMD Global Oy، وتستثمران فيها بشكل ضخم

أعلنت شركة HMD Global Oy أن كوالكوم وجوجل قد إستثمرتا بشكل كبير في المنزل الجديد لهواتف Nokia. يبلغ إجمالي الإستثمار 230 مليون دولار أمريكي ولم تكشف الشركة عن جميع المستثمرين ولكنها تعطينا فكرة جيدة عن كيفية تطور العلامة التجارية Nokia في المستقبل.



ووفقا لشركة HMD Global Oy، فإن الإستثمارات الجديدة التي تبلغ قيمتها 230 مليون دولار أمريكي سيتم إستغلالها لتسريع تبني تكنولوجيا 5G من خلال تقديم المزيد من الهواتف الذكية المُزودة بتقنية 5G ومساعدة شركة HMD Global Oy أيضًا على الوصول إلى المزيد من الأسواق في جميع أنحاء العالم. وإلى جانب ذلك، مع كل الجلبة التي أحدثها حظر شركة Huawei في الولايات المتحدة الأمريكية، تتطلع شركة جوجل إلى الدفع بشركة جديدة مصنعة لهواتف الأندرويد إلى قائمة الشركات الأكثر مبيعًا للهواتف الذكية على الصعيد العالمي.



مع إحتفاظ شركة HMD Global Oy ببعض موظفيها، بما في ذلك مركز بياناتها في فنلندا، من الواضح أن الشركة لن تدخل على الأرجح في النزاع الحاصل الآن بين الحكومة الصينية والحكومة الأمريكية، لذلك تبدو HMD Global Oy كرهان آمن بالنسبة لكل من كوالكوم وجوجل.