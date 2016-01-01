

سامسونج تُعلن رسميًا عن نسخ الشركات من الجهازين Galaxy Note 20 و Galaxy Tab S7 سامسونج تُعلن رسميًا عن نسخ الشركات من الجهازين Galaxy Note 20 و Galaxy Tab S7

أعلنت سامسونج ألمانيا اليوم عن طرازات Entreprise Edition من Galaxy Note 20 و Galaxy Tab S7 Series. سيتم بيع هذه الأجهزة للشركات مع ضمان حصولها على أربع سنوات من تحديثات الصيانة. يُعد هذا ثاني جهاز 5G من سامسونج يندرج ضمن برنامج Samsung Entreprise Program، ويمثل Galaxy Tab S7 أول جهاز لوحي يحصل على نسخة Entreprise Edition.



ستأتي أجهزة Entreprise Edition مع خدمات Samsung Knox Suite لمدة عام واحد مجانًا. تركز هذه الخدمات على أمان الأجهزة، فضلا عن حلول إدارة الأجهزة، ومنها Knox Mobile Enrollment و Knox Manage و Knox Platform و Knox E-FOTA One. وجدير بالذكر أن القلم S Pen يجعل هواتف Galaxy Note ولوحيات Galaxy Tab S مثالية للعمل أثناء التنقل.



قبل الختام، نود أن نشير إلى أن الهاتف Galaxy Note20 5G Enterprise Edition يُكلف 1059 يورو بينما سيتم بيع Galaxy Tab S7 Entreprise Edition مقابل 809 يورو. سيتوفر كلاهما في ألمانيا بدءًا من سبتمبر لدى متاجر التجزئة المعتمدة من قبل شركة سامسونج والمختارة كشريك في برنامج Knox Deployment Partner Program.