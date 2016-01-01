

وكالة الرقابة الروسية تتهم أبل بإساءة استغلال سوق تطبيقات الهواتف الذكية وكالة الرقابة الروسية تتهم أبل بإساءة استغلال سوق تطبيقات الهواتف الذكية

قالت منظمة مراقبة المنافسة الروسية FAS إن شركة أبل قد أساءت استخدام موقعها المهيمن فى سوق تطبيقات الأجهزة المحمولة من خلال متجر التطبيقات الخاص بها لأجهزة iOS وستصدر أمرًا يطالب الشركة بحل انتهاكات اللوائح، وقال متحدث باسم أبل إن الشركة تخطط للاستئناف ضد حكمFAS، إذ يأتى الحكم الروسى على خلفية تحقيقات المفوضية الأوروبية فى قواعد أبل ومتجرApp Store، بما فى ذلك متطلبات مطورى التطبيقات لاستخدام نظام الشراء داخل التطبيق الخاص بهم.



ووفقا لوكالة رويترز، أشارت FAS إلى إلزام أبل المستخدمين بتنزيل تطبيقات لنظام التشغيل iOS عبر متجر التطبيقات الخاص بها فقط، وقالت أيضًا إن أبل قد احتفظت بشكل غير قانونى بحقوق حظر تطبيقات أى جهات خارجية من متجر التطبيقات.



جاء التحقيق الذى أجرته FAS فى أعقاب شكوى من شركة الأمن السيبرانى Kaspersky Lab ، والتى قالت إن إصدارًا جديدًا لتطبيق Safe Kids قد تم رفضه من قبل نظام تشغيل أبل.

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وقالت إن أبل طرحت الإصدار 12 من تطبيق الرقابة الأبوية الخاص بها، Screen Time ، والذى كان له وظائف مماثلة لبرنامج Kaspersky ، إذ تسمح تطبيقات الرقابة الأبوية للآباء بالتحكم فى استخدام أطفالهم للهواتف والأجهزة اللوحية.قالت شركة أبل إنها أزالت العديد من تطبيقات الرقابة الأبوية من متجر التطبيقات الخاص بها لأنها “تعرض خصوصية المستخدمين وأمنهم للخطر”.