أعلنت العلامة التجارية الفرعية iQOO التابعة لشركة Vivo عن شراكتها مع BMW M Motorsport من أجل موسم 2020 Deutsche Tourenwagen Masters، مما يعني أننا قد نرى الشركة تكشف النقاب عن نسخة خاصة ومحدودة من الهاتف Vivo iQOO 5 في اليوم 17 من شهر أغسطس الجاري جنبًا إلى جنب مع النسخة العادية.
الهاتف Vivo iQOO 5 والذي سيتم الإعلان عنه يوم 17 أغسطس هو أول هاتف ذكي من الشركة يدعم الشحن السريع بقوة 120W، فهو يستطيع شحن بطارية بسعة 4000mAh من 0 إلى 100 في المئة في غضون 15 دقيقة فقط مما يجعله الهاتف الذكي الأسرع شحنًا في العالم حاليًا.
لم تكشف لنا iQOO عن المواصفات التقنية الكاملة للهاتف iQOO 5 حتى الآن، ولكنها أكدت لنا أن الهاتف سيضم شاشة AMOLED تدعم 100 في المئة من التدرج اللوني DCI-P3 ومعدل التحديث 120Hz. وعلاوة على ذلك، فقد إتضح كذلك أن الهاتف سيضم المعالج Snapdragon 865، والذاكرة الداخلية السريعة LPDDR5.
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التعليقات على iQOO تتعاون مع BMW M Motorsport لإطلاق نسخة خاصة من الهاتف Vivo iQOO 5 يوم 17 أغسطس
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