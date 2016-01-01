

الإعلان رسميًا عن الهاتف Xiaomi Mi 10 Ultra، ويدعم الشحن السريع بقوة 120W، وأفضل كاميرا في السوق الإعلان رسميًا عن الهاتف Xiaomi Mi 10 Ultra، ويدعم الشحن السريع بقوة 120W، وأفضل كاميرا في السوق

كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت شركة Xiaomi اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Xiaomi Mi 10 Ultra للإحتفال بمناسبة مرور عشر سنوات على إطلاق أول هاتف ذكي للشركة، ونقصد هنا الهاتف Xiaomi Mi 1.



الهاتف Xiaomi Mi 10 Ultra الجديد يأتي مع ترقيات عديدة عن الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro الحالي، بما في ذلك قدومه مع شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz، والشحن اللاسلكي السريع بقوة 55W، والشحن السلكي السريع بقوة 120W، فضلا عن كاميرا مقربة في الخلف تستند على مبدأ المنظار تضم مستشعر بدقة 48 ميغابكسل توفر تقريبًا رقميًا ضخمًا يصل إلى ×120.



الهاتف Xiaomi Mi 10 Ultra الجديد يأتي كذلك مع شاشة OLED بحجم 6.67 إنش وبدقة +FullHD تدعم +HDR10 وسطوع أقصى يصل إلى 800 شمعة. وبصرف النظر عن الشاشة، فالهاتف الجديد يأتي كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 20 ميغابكسل، ومستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، فضلا عن مكبرين للصوت.

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كما ترون في الصورة أعلاه، الهاتف Xiaomi Mi 10 Ultra الجديد يضم أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 48 ميغابكسل للكاميرا المقربة التي تستند على مبدأ المنظار والتي توفر تقريب بصري قدره ×5 وتقريب هجين قدره ×120، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 20 ميغابكسل وكاميرا مقربة ثانية بدقة 12 ميغابكسل توفر تقريب بصري قدره ×2. وجدير بالذكر أن الكاميرا الأساسية تمتاز بدعمها لتقنية تثبيت الصورة OIS والقدرة على تسجيل الفيديوهات بدقة 8K.من ناحية أخرى، الهاتف Xiaomi Mi 10 Ultra الجديد يضم المعالج Snapdragon 865، وما يصل إلى 16GB من الذاكرة العشوائية LPDDR5، وما يصل إلى 512GB من الذاكرة الداخلية UFS 3.1. وكما يمكنك أن تتوقع من هاتف ذكي يمتاز بهذا العتاد القوي، فالهاتف Xiaomi Mi 10 Ultra الجديد يضم كذلك تقنية التبريد LiquidCool 2.0.وبغض النظر عن كل ذلك، فالهاتف Xiaomi Mi 10 Ultra الجديد يأتي كذلك مع بطارية بسعة 4500mAh يمكن شحنها بالكامل في غضون 20 دقيقة فقط بإستخدم الشاحن 120W Mi Turbo Charge علمًا أن شركة Xiaomi ذكرت أن تقنية الشحن بقوة 120W ستقوم بتقليص سعة البطارية إلى 90% بعد 800 دورة شحن. وبغض النظر عن ذلك، فالهاتف الجديد يأتي كذلك مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة MIUI 12.عمومًا، الهاتف Xiaomi Mi 10 Ultra الجديد سيكون متوفرًا باللون الأسود والفضي، ونسخة شفافة الواجهة الخلفية، وسيكلف 760 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB، ونحو 805 دولارات أمريكية لنسخة 8GB/256GB، ونحو 865 دولار أمريكي لنسخة 12GB/256GB، ونحو 1005 دولارات أمريكية لنسخة 16GB/512GB. قبل الختام، نود أن نشير إلى أنه سيتم عرض هذا الهاتف للبيع في الصين إبتداءً من 16 أغسطس، وليست هناك حاليًا أي معلومات حول موعد إطلاق هذا الهاتف على الصعيد العالمي.