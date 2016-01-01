

طرازات 4G من هواتف iPhone 12 Series لن تصل حتى العام 2021، وفقا لتقرير جديد طرازات 4G من هواتف iPhone 12 Series لن تصل حتى العام 2021، وفقا لتقرير جديد

من المتوقع أن تقوم شركة آبل بإطلاق العديد من طرازات iPhone هذا العام. وفي حالة إذا كانت الشائعات السابقة صحيحة، فمن المرجح أن تقوم شركة آبل بإطلاق تشكيلة iPhone 12 Series على مرحلتين، حيث ستشهد المرحلة الأولى إطلاق iPhone 12 Max و iPhone 12 Pro المزودين بشاشات 6.1 إنش، في حين ستشهد المرحلة الثانية إطلاق iPhone 12 المزود بشاشة 5.4 إنش وiPhone 12 Pro Max المزود بشاشة 6.7 إنش.



إنه أمر محير بعض الشيء، ولكن وفقا لآخر الشائعات، يمكن أن تخطط آبل بالفعل لإطلاق طرازات 4G الأرخص من هواتف iPhone 12 Series الجديدة في العام 2021. هذا وفقا لتقرير صادر من Business Insider الذي يستشهد بمذكرة بحثية من المحللين Daniel Ives و Strecker Backe و Ahmad Khalil من مؤسسة Wedbush Securities.



ووفقا للمذكرة، فهؤلاء المحللين يتوقعون في البداية أن تقوم شركة آبل بإطلاق مزيد من هواتف iPhone 12 Series 4G و iPhone 12 Series 5G هذا الخريف، ولكنهم الآن قرروا تغيير رأيهم بعدما توصلوا بمعلومات جديدة من سلسلة التوريد التابعة لشركة آبل بحيث أصبحوا الآن يتوقعون أن تقوم شركة آبل بإطلاق طرازات 4G من هواتف iPhone 12 Series الجديدة في العام 2021.

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لا يزال سبب تأجيل آبل لإطلاق طرازات 4G مجهولاً، وخاصة عندما سيفضل العملاء على الأرجح طرازات 5G من أجل مستقبل أفضل. يعتقد المحللون أيضًا أن هذا الطراز سيكلف إبتداء من 800$ مما يجعله أغلى مما كان متوقعًا سابقًا، وأيضًا أغلى من الطرازات السابقة مثل iPhone XR و iPhone 11.يُرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، ولكن آبل أكدت لنا مؤخرًا أنها ستقوم بإطلاق تشكيلة iPhone 12 Series في وقت متأخر هذا العام، لذلك سيتعين علينا الإنتظار حتى نحصل على التفاصيل الرسمية.