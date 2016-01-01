

الإعلان رسميًا عن الهاتف Redmi K30 Ultra مع شاشة 120Hz والمعالج +Dimensity 1000 الإعلان رسميًا عن الهاتف Redmi K30 Ultra مع شاشة 120Hz والمعالج +Dimensity 1000

بمناسبة الإحتفال بمرور عشر سنوات على إطلاق أول هاتف ذكي لها، قامت شركة Xiaomi للتو بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Xiaomi Mi 10 Ultra، وقامت الآن كذلك بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Redmi K30 Ultra، وهو بديل للهاتف Redmi K30 Pro مُزود بالمعالج +MediaTek Dimensity 1000. كما أنه يقوم بزيادة معدل تحديث الشاشة إلى 120Hz، ويرفع سرعة الشحن السلكي إلى 33W.



وبالنسبة لبقية المواصفات التقنية، فهي مماثلة لمواصفات الهاتف Redmi K30 Pro مما يعني أنه لا يزال يضم شاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميغابكسل، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.



المعالج الرائد +MediaTek Dimensity 1000 هو التغيير الكبير هنا ويتم إقرانه مع ذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB أو 512GB. الهاتف Redmi K30 Ultra يضم بدوره بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 33W. وفيما يخص البرمجيات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مسبقًا مع نظام Android 10 وبشكل مسبق مع واجهة MIUI 12.

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الهاتف Redmi K30 Ultra الجديد سيكلف ما يُعادل 287 دولار أمريكي لنسخة 6GB/128GB، وما يُعادل 316 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB، وما يُعادل 360 دولار أمريكي لنسخة 8GB/256GB. وفي حالة إذا كان ذلك غير كافي بالنسبة لك، فهناك نسخة 8GB/512GB تُكلف 388 دولار أمريكي. قبل الختام، نود أن نشير إلى أن الهاتف Redmi K30 Ultra سيُعرض للبيع في الصين إبتداءً من 14 أغسطس، ولكن ليست هناك حاليًا أي معلومات حول موعد إطلاق الهاتف على الصعيد العالمي.