ستحتفل شركة Xiaomi بمرور عشر سنوات على إطلاق أول هاتف ذكي لها يوم غد الثلاثاء الموافق لـ 11 أغسطس من خلال إطلاق هاتفين جديدين، وهما Xiaomi Mi 10 Pro Commemorative Edition و Redmi K30 Pro Commemerative Edition. ما زالنا نجهل العديد من الأشياء حول هذين الهاتفين، ولكن نحن هنا اليوم مع تسريب جديد يكشف لنا عن الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro Commemerative Edition.
هذا التسريب الجديد يعرض لنا الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro Commemerative Edition المعروف أيضًا بإسم Xiaomi Mi 10 Ultra مع أربع كاميرات بوضعية عمودية في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية مع تصميم فريد، وستكون ضمنها كاميرا مقربة توفر تقريبًا رقميًا يصل إلى ×120 وهو ما يعني أكثر من التقريب الرقمي الذي يوفره الهاتف Galaxy S20 Ultra.
من ناحية أخرى، يكشف لنا تسريب اليوم كذلك أن الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro Commemerative Edition سيكون متوفرًا بنسختين على الأقل، واحدة بواجهة خلفية مصنوعة من السيراميك وأخرى بواجهة خلفية شفافة.
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التعليقات على تسريب يستعرض لنا الهاتف Xiaomi Mi 10 Ultra مع كاميرا مقربة ×120 وتصميم مميز
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