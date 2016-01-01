تسريب يستعرض لنا الهاتف Xiaomi Mi 10 Ultra مع كاميرا مقربة ×120 وتصميم مميز

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صورة الخبر: تسريب يستعرض لنا الهاتف Xiaomi Mi 10 Ultra مع كاميرا مقربة ×120 وتصميم مميز
تسريب يستعرض لنا الهاتف Xiaomi Mi 10 Ultra مع كاميرا مقربة ×120 وتصميم مميز

ستحتفل شركة Xiaomi بمرور عشر سنوات على إطلاق أول هاتف ذكي لها يوم غد الثلاثاء الموافق لـ 11 أغسطس من خلال إطلاق هاتفين جديدين، وهما Xiaomi Mi 10 Pro Commemorative Edition و Redmi K30 Pro Commemerative Edition. ما زالنا نجهل العديد من الأشياء حول هذين الهاتفين، ولكن نحن هنا اليوم مع تسريب جديد يكشف لنا عن الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro Commemerative Edition.

هذا التسريب الجديد يعرض لنا الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro Commemerative Edition المعروف أيضًا بإسم Xiaomi Mi 10 Ultra مع أربع كاميرات بوضعية عمودية في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية مع تصميم فريد، وستكون ضمنها كاميرا مقربة توفر تقريبًا رقميًا يصل إلى ×120 وهو ما يعني أكثر من التقريب الرقمي الذي يوفره الهاتف Galaxy S20 Ultra.

من ناحية أخرى، يكشف لنا تسريب اليوم كذلك أن الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro Commemerative Edition سيكون متوفرًا بنسختين على الأقل، واحدة بواجهة خلفية مصنوعة من السيراميك وأخرى بواجهة خلفية شفافة.

Improved vapor chamber cooling, HiRes audio with custom algorithm, next-gen FP reader

وبغض النظر عن التصميم، فمن المتوقع أن يضم الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro Commemerative Edition المعالج +Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم، ومعالج رسوميات قابل للتخصيص، وذاكرة تخزينية سريعة من نوع UFS 3.1 وذاكرة عشوائية سريعة من نوع LPDDR5، فضلا عن شاشة AMOLED بدقة +FullHD تدعم معدل التحديث 120Hz، وبطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 100W إلى 120W والشحن اللاسلكي بقوة 55W، ومستشعر البصمة في الشاشة.

حاليًا، ليست هناك أي معلومات حول السعر، ولكن من المفترض أن تكشف لنا شركة Xiaomi عن هذه المعلومات وبقية المعلومات الأخرى يوم غد الثلاثاء عندما تقوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف.

المصدر: موقع الكتروني

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