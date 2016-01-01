

آبل ستعلن عن 9 منتجات جديدة هذا العام آبل ستعلن عن 9 منتجات جديدة هذا العام

أكدت مواقع مختصة بشؤون التقنية أن شركة آبل تنوي الكشف عن 9 منتجات إلكترونية جديدة خلال حدثها السنوي المنتظر هذا العام.



وتبعا للتسريبات فإن الشركة خلال حدث "WDC-2020" ستعلن عن عدة أصناف من الأجهزة الذكية منها هواتف آيفون بفئاتها الجديدة وحواسب لوحية ومنتجات رقمية وإلكترونية أخرى.



ومن بين أهم المعروضات ستكون هواتف "آيفون-12" و"آيفون-12 برو"، "آيفون-12 برو ماكس"، والجيل السادس من ساعات Apple Wacch الذكية.

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كما ستتضمن المعروضات بطاقات Apple Card الجديدة للدفع الإلكتروني، و شريحة AIRTAG الإلكترونية الجديدة التي يمكن حملها مع المفاتيح واستخدامها للدفع الإلكتروني أو فتح الأقفال الإلكترونية الخاصة بالمنزل أو مواقف السيارات على سبيل المثال، وربما ستكشف الشركة أخيرا عن شاحن AirPower اللاسلكي، ذي القدرة على شحن عدة أجهزة ذكية في وقت واحد.ومن غير المعروف بعد فيما إذا كانت آبل ستطلق هواتف "آيفون-12" مباشرة بعد الحدث كون بعض التقارير أشارت إلى أن شركة Genius Electronic Optical إحدى الشركات المصنعة لعدسات كاميرات هذه الهواتف كانت قد اكتشفت مشكلات في تكسر طلاء العدسات أثناء الاختبارات.