

كيف سيؤثر قرار ترامب بحظر تطبيق Wechat الصيني على مبيعات الأيفون؟ كيف سيؤثر قرار ترامب بحظر تطبيق Wechat الصيني على مبيعات الأيفون؟

توقع أحد المحللين أن تنخفض شحنات iPhone الصينية بنسبة تصل إلى 30 فى المئة إذا اضطرت Apple إلى إزالة WeChat من متجر التطبيقات الخاص بها، إذ يمكن أن تؤثر إزالة منصة الدردشة الشهيرة على نطاق واسع، المملوكة لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة Tencent، سلبًا على مبيعات iPhone فى البلاد، كما يمكن أن تنخفض الشحنات السنوية لأجهزة Apple الأخرى، بما فى ذلك AirPods و iPads و Mac ، بمقدار الربع.



ويأتى هذا التوقع فى أعقاب قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بحظر WeChat فى الولايات المتحدة بأمر تنفيذى، والذى يسرى اعتبارًا من منتصف سبتمبر.



ونتيجة لهذا القرار، قد تضطر شركة Apple الأمريكية إلى إزالة WeChat من متجر التطبيقات الخاص بها.

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وقد يُمنع المستهلكون الصينيون من شراء iPhone إذا لم يدعم التطبيق، الذى أصبح جزءًا لا يتجزأ من حياة الملايين من مستخدمى الهواتف الصينيين.فى الربع الأخير، شكلت الصين حوالى 10 فى المئة، أو حوالى 6 مليارات دولار، من إجمالى إيرادات Apple، مما يعنى أن حظر ترامب قد يأتى بنتائج عكسية على الاقتصاد الأمريكى.وفى الأسبوع الماضى، حظرت أوامر ترامب أى معاملات أمريكية مع مالك WeChat Tencent ، وهى شركة صينية كبرى تمتلك أسهمًا فى Tesla و Snap Inc و Reddit.ووقع ترامب الأوامر باستخدام سلطات الطوارئ الوطنية ، التى تمنع WeChat من الولايات المتحدة بعد 45 يومًا ، وكذلك تطبيق الفيديو الشهير TikTok المملوك للصين.