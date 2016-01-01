توقع أحد المحللين أن تنخفض شحنات iPhone الصينية بنسبة تصل إلى 30 فى المئة إذا اضطرت Apple إلى إزالة WeChat من متجر التطبيقات الخاص بها، إذ يمكن أن تؤثر إزالة منصة الدردشة الشهيرة على نطاق واسع، المملوكة لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة Tencent، سلبًا على مبيعات iPhone فى البلاد، كما يمكن أن تنخفض الشحنات السنوية لأجهزة Apple الأخرى، بما فى ذلك AirPods و iPads و Mac ، بمقدار الربع.
ويأتى هذا التوقع فى أعقاب قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بحظر WeChat فى الولايات المتحدة بأمر تنفيذى، والذى يسرى اعتبارًا من منتصف سبتمبر.
ونتيجة لهذا القرار، قد تضطر شركة Apple الأمريكية إلى إزالة WeChat من متجر التطبيقات الخاص بها.
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التعليقات على كيف سيؤثر قرار ترامب بحظر تطبيق Wechat الصيني على مبيعات الأيفون؟
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