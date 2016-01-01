كشف تقرير حديث إلى أن شركة أبل ستعلن قريبا أن هواتف أيفون الجديدة ستدعم نظام ملاحة BeiDou، وذلك بعدما كانت هواتف أيفون هي الوحيدة تقريبًا في السوق الصينية التي لا تدعم نظام الملاحة الصيني عبر الأقمار الصناعية، وبحسب موقع GSM الهندى، فرغم أن الأجيال السابقة من أجهزة أيفون لا تدعم نظام الملاحة الصيني BeiDou، إلا أن ذلك قد يتغير قريبًا مع طرح سلسلة iPhone 12، فيما قال “ران تشينجكي” المتحدث باسم BeiDou ومدير مكتب الملاحة عبر الأقمار الصناعية الصيني، في مقابلة: ستستخدم آبل نظام الملاحة “BeiDou” عاجلاً أم أجلا.
وقد تم تدعيم هذا التلميح من عدد من المصادر المألوفة التى تدعي أن شركة أبل تعمل حاليًا على تصحيح أداء سلسلة “iPhone 12” والتوافق مع بيدو، فيما يبدو أن أحد الاختبارات التي يتم إجراؤها هو التحقق من الدعم المناسب لنظام BeiDou، وبالإضافة إلى ذلك، فإن أبل قد تعلن بوضوح بعد إطلاق المنتج أن الجيل الجديد من هواتف أيفون يدعم نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية BeiDou.
فيما يأتى هذا الإعلان لتقليل شكاوى المستخدمين حول المنتج، حيث كان الافتقار إلى هذا الدعم أحد الشكاوى الكبرى بين مستخدمي آيفون في الصين، بينما يدعم هاتف “iPhone 11 Pro Max” حاليًا استقبال “GPS”، بالإضافة إلى “A-GPS”، مع دعم “GLONASS” و “GALILEO” و “QZSS”.
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التعليقات على أيفون 12 سيدعم نظام الملاحة الجديد من BeiDou .. اعرف التفاصيل
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