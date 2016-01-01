

عملية إنتاج iPhone 12 Series تواجه بعض التعقيدات بسبب مشاكل في الكاميرا، وفقا لتقرير جديد عملية إنتاج iPhone 12 Series تواجه بعض التعقيدات بسبب مشاكل في الكاميرا، وفقا لتقرير جديد

في شهر أبريل الماضي، أفاد المحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo أن هواتف iPhone المزودة بشاشات 5.4 إنش و 6.1 إنش ستدخل مرحلة الإنتاج في شهر سبتمبر، وهذا ما يعني بعد شهر من المخطط الأصلي الذي ينص على بدء الإنتاج في شهر أغسطس الجاري. الآن يقول هذا المحلل أن مشاكل العدسة الخاصة بالكاميرا الواسعة الزاوية قد تؤدي إلى تأخير على مستوى شحن المكونات.



ستستخدم جميع الطرازات الأربعة عدسات 7P في الكاميرات الواسعة الزاوية. تكمن المشكلة في عدسات iPhone 12 و iPhone 12 Max نظرًا لأن طلاءهما عرضة للتشقق أثناء إختبار درجة الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية.



تؤثر هذه المشكلة على المكونات المصنعة من قبل Genius Electronic Optical، ولكن لدى شركة آبل موردًا ثانيًا يُدعى Largan نجحت العدسات الخاصة به في الإختبارات. يعتقد Ming-Chi Kuo أن شركة آبل ستشتري المزيد من الوحدات من Largan على حساب Genius، على الأقل في الفترة التي تسبق الإطلاق.

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الأخبار السيئة لـ Genius لا تنتهي عند هذا الحد. حتى إذا أصلحت الشركة المشكلة، فقد تضطر إلى خفض السعر المطلوب بنسبة 30 في المئة للحصول على حصة أكبر من المبيعات، الأمر الذي سيؤثر على هوامش ربحها.قد لا يؤثر كل هذا على عملية إطلاق طرازات iPhone 12 Series الجديدة إذا كانت شركة Largan قادرة على تعويض الفرق. وهذا يعني أن هذه المشكلة لن تؤدي إلى مزيد من التأخير حيث إضطرت آبل بالفعل إلى تأخير عملية الإطلاق بسبب مشاكل مختلفة.