

Huawei Mate 40 سيحصل على معالج Kirin، ولكن قد يكون أخر هاتف رائد يحصل على معالج Kirin Huawei Mate 40 سيحصل على معالج Kirin، ولكن قد يكون أخر هاتف رائد يحصل على معالج Kirin

تحدث الرئيس التنفيذي لشركة Huawei، السيد Richard Yu في قمة China Information Technology Summit 2020 عن العديد من الأشياء، ومن بينها سلسلة هواتف Huawei Mate 40 Series القادمة، والمعالجات الرائدة التالية للشركة، والمشاكل التي تواجهها الشركة على مستوى سلسلة التوريد بسبب الحرب التجارية.



من المتوقع أن يتم الإعلان عن المعالج HiSilicon Kirin 1000 في معرض IFA 2020 المقرر عقده أوائل شهر سبتمبر المقبل قبل ظهوره لأول مرة في تشكيلة Huawei Mate 40 Series. سيتم تصنيع هذا المعالج بإستخدام تكنولوجيا 5 نانومتر من قبل شركة TSMC وسيعتمد على أنوية Cortex-A78 المتقدمة. ومع ذلك، قد تكون Huawei Mate 40 Series هي آخر الهواتف التي تستخدم المعالج HiSilicon Kirin.



ستمنع الولايات المتحدة الأمريكية شركة TSMC من تصنيع المعالجات لشركة Huawei بدءًا من منتصف شهر سبتمبر. قبل ذلك الحين، ستكون Huawei قادرة على تأمين ما يكفي من المعالجات لـ 15 مليون وحدة من هواتف Huawei Mate 40 Series والتي تشعر الشركة بأنها ستكون كافية. ولكن بعد نفاد هذا المخزون، ستحتاج الشركة إلى إيجاد مصدر جديد للمعالجات.

قد يعجبك أيضا... loading...

قال الرئيس التنفيذي أنه في النصف الأول من العام 2020، نجحت شركة Huawei في شحن 105 مليون هاتف ذكي، مما جلب لها عائدات بقيمة 255.8 مليار يوان صيني. وأكد أن شركة Huawei تفوقت على سامسونج من حيث الوحدات المشحونة في الربع الثاني من هذا العام.بالنسبة لسلسلة هواتف Huawei Mate 40 Series القادمة، فمن المتوقع أن تضم أربع طرازات تشمل Huawei Mate 40 و Huawei Mate 40 Pro و +Huawei Mate 40 Pro و Huawei Mate 40 Porsche Design Edition. جميع هذه الطرازات ستحتوي على شاشات منحنية، وإن كانت درجة الإنحناء مختلفة. ستحصل الكاميرات أيضًا على ترقيات كبيرة.