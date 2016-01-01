يبدو أن شركات التكنولوجيا الكبرى تتنافس حتى في الميزات التى لن تصدرها، بعد أن أعلنت شركة آبل Apple عن عدم إصدار سماعات مع هواتفها القادمة iPhone 12 ، وقررت شركة سامسونج Samsung اتباع نفس الأمر.
وبحسب موقع CNET التقني فإن شركة سامسونج لن تصدر سماعات سلكية مع هواتفها Galaxy Note 20 ، والتى أعلنت عنها رسميا في 5 اغسطس الماضى، مع بعض الإصدرات الأخرى.
وفقا للموقع فإن هذا الأمر سيغضب الكثير من راغبى الشراء للهواتف، والمستخدمين المستقبليين، ولكن يبدو أن الشركة قد قامت بهذا الأمر بسبب تقليل النفايات الإلكترونية لحماية البيئة.
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التعليقات على مفاجأة غير سارة ستقابلك عند شراء هواتف Galaxy Note 20 من سامسونج
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