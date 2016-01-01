مفاجأة غير سارة ستقابلك عند شراء هواتف Galaxy Note 20 من سامسونج

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مفاجأة غير سارة ستقابلك عند شراء هواتف Galaxy Note 20 من سامسونج

يبدو أن شركات التكنولوجيا الكبرى تتنافس حتى في الميزات التى لن تصدرها، بعد أن أعلنت شركة آبل Apple عن عدم إصدار سماعات مع هواتفها القادمة iPhone 12 ، وقررت شركة سامسونج Samsung اتباع نفس الأمر.

وبحسب موقع CNET التقني فإن شركة سامسونج لن تصدر سماعات سلكية مع هواتفها Galaxy Note 20 ، والتى أعلنت عنها رسميا في 5 اغسطس الماضى، مع بعض الإصدرات الأخرى.

وفقا للموقع فإن هذا الأمر سيغضب الكثير من راغبى الشراء للهواتف، والمستخدمين المستقبليين، ولكن يبدو أن الشركة قد قامت بهذا الأمر بسبب تقليل النفايات الإلكترونية لحماية البيئة.

وتقوم عدد من الشركات الكبرى والعالمية، باتباع سبل أفضل لحماية البيئة، وتقليل نفاياتها الإلكترونية، بسبب مشكلات الاحتباس الحرارى، والتى تعتبر النفايات الإلكترونية أكبر مسبب لها.

وكانت تقارير قد كشفت أن شركة آبل ستتخلى عن فكرة إصدار سماعات سلكية أو حتى شاحن مع هواتف iPhone 12 ، وستقوم ببيع السماعات أو الشواحن بسعر منفصل عن الهواتف.

المصدر: صدى البلد

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